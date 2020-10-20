١ IRR إلى UAH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٩٥٨٩٦٧٥٦ هيرفانا أوكرانية

1 UAH = ١٬٠٤٢٫٧٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى هيرفانا أوكرانية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى هيرفانا أوكرانية

irr
IRR
uah
UAH
١ IRR٠٫٠٠٠٩٥٨٩٦٨ UAH
٥ IRR٠٫٠٠٤٧٩٤٨٤ UAH
١٠ IRR٠٫٠٠٩٥٨٩٦٨ UAH
٢٥ IRR٠٫٠٢٣٩٧٤٢ UAH
٥٠ IRR٠٫٠٤٧٩٤٨٤ UAH
١٠٠ IRR٠٫٠٩٥٨٩٦٨ UAH
٥٠٠ IRR٠٫٤٧٩٤٨٤ UAH
١٬٠٠٠ IRR٠٫٩٥٨٩٦٨ UAH
٥٬٠٠٠ IRR٤٫٧٩٤٨٤ UAH
١٠٬٠٠٠ IRR٩٫٥٨٩٦٨ UAH

حوِّل هيرفانا أوكرانية إلى الريال الإيراني

uah
UAH
irr
IRR
١ UAH١٬٠٤٢٫٧٩ IRR
٥ UAH٥٬٢١٣٫٩٤ IRR
١٠ UAH١٠٬٤٢٧٫٩ IRR
٢٥ UAH٢٦٬٠٦٩٫٧ IRR
٥٠ UAH٥٢٬١٣٩٫٤ IRR
١٠٠ UAH١٠٤٬٢٧٩ IRR
٥٠٠ UAH٥٢١٬٣٩٤ IRR
١٬٠٠٠ UAH١٬٠٤٢٬٧٩٠ IRR
٥٬٠٠٠ UAH٥٬٢١٣٬٩٤٠ IRR
١٠٬٠٠٠ UAH١٠٬٤٢٧٬٩٠٠ IRR

مخطط IRR إلى UAH

1 IRR = ٠ UAH

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل هيرفانا أوكرانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٩٧٠٨٧٠٫٠٠٠٩٧٠٨٧
منخفض
٠٫٠٠٠٩٤٨٢٧٠٫٠٠٠٩١٦٧٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٩٥٩٩٨٠٫٠٠٠٩٤٩٢٣
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
uah

UAH - هيرفانا أوكرانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة هيرفانا أوكرانية هو سعر الصرف للزوج UAH إلى USD. رمز العملة لـ Ukrainian Hryvni هو UAH. رمز العملة هو ₴.

More هيرفانا أوكرانية info

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usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

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jpy

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