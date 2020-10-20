١ IRR إلى TVD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٣٥١٤١٨٦٥ دولار التوفالو

1 TVD = ٢٨٬٤٥٦٫١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى دولار التوفالو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى دولار التوفالو

irr
IRR
tvd
TVD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٣٥١٤١٩ TVD
٥ IRR٠٫٠٠٠١٧٥٧٠٩ TVD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٣٥١٤١٩ TVD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٨٧٨٥٤٧ TVD
٥٠ IRR٠٫٠٠١٧٥٧٠٩ TVD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٣٥١٤١٩ TVD
٥٠٠ IRR٠٫٠١٧٥٧٠٩ TVD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٣٥١٤١٩ TVD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١٧٥٧٠٩ TVD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٣٥١٤١٩ TVD

حوِّل دولار التوفالو إلى الريال الإيراني

tvd
TVD
irr
IRR
١ TVD٢٨٬٤٥٦٫١ IRR
٥ TVD١٤٢٬٢٨٠ IRR
١٠ TVD٢٨٤٬٥٦١ IRR
٢٥ TVD٧١١٬٤٠٢ IRR
٥٠ TVD١٬٤٢٢٬٨٠٠ IRR
١٠٠ TVD٢٬٨٤٥٬٦١٠ IRR
٥٠٠ TVD١٤٬٢٢٨٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ TVD٢٨٬٤٥٦٬١٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ TVD١٤٢٬٢٨٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ TVD٢٨٤٬٥٦١٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى TVD

1 IRR = ٠ TVD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل دولار التوفالو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٦١٦٠٠٫٠٠٠٠٣٧٢٥٩
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٥٢٨٠٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٥٦٧١٠٫٠٠٠٠٣٦٠٦١
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
tvd

TVD - دولار التوفالو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.

More دولار التوفالو info

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usd

IRR إلى USD

eur

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