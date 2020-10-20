١ IRR إلى TTD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٥٩٦٩٠٢٤ الدولار التريندادي

1 TTD = ٦٬٢٦٢٫١٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار التريندادي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار التريندادي

irr
IRR
ttd
TTD
١ IRR٠٫٠٠٠١٥٩٦٩ TTD
٥ IRR٠٫٠٠٠٧٩٨٤٥١ TTD
١٠ IRR٠٫٠٠١٥٩٦٩ TTD
٢٥ IRR٠٫٠٠٣٩٩٢٢٦ TTD
٥٠ IRR٠٫٠٠٧٩٨٤٥١ TTD
١٠٠ IRR٠٫٠١٥٩٦٩ TTD
٥٠٠ IRR٠٫٠٧٩٨٤٥١ TTD
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٥٩٦٩ TTD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٧٩٨٤٥١ TTD
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٥٩٦٩ TTD

حوِّل الدولار التريندادي إلى الريال الإيراني

ttd
TTD
irr
IRR
١ TTD٦٬٢٦٢٫١٢ IRR
٥ TTD٣١٬٣١٠٫٦ IRR
١٠ TTD٦٢٬٦٢١٫٢ IRR
٢٥ TTD١٥٦٬٥٥٣ IRR
٥٠ TTD٣١٣٬١٠٦ IRR
١٠٠ TTD٦٢٦٬٢١٢ IRR
٥٠٠ TTD٣٬١٣١٬٠٦٠ IRR
١٬٠٠٠ TTD٦٬٢٦٢٬١٢٠ IRR
٥٬٠٠٠ TTD٣١٬٣١٠٬٦٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ TTD٦٢٬٦٢١٬٢٠٠ IRR

مخطط IRR إلى TTD

1 IRR = ٠ TTD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار التريندادي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٦٢١٦٠٫٠٠٠١٦٣٤٨
منخفض
٠٫٠٠٠١٥٩٧٠٠٫٠٠٠١٥٩٣٤
المتوسط
٠٫٠٠٠١٦٠٧٣٠٫٠٠٠١٦١٣٣
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ttd

TTD - الدولار التريندادي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار التريندادي هو سعر الصرف للزوج TTD إلى USD. رمز العملة لـ Trinidadian Dollars هو TTD. رمز العملة هو TT$.

More الدولار التريندادي info

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