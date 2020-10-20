١ IRR إلى TRL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٧٦٨٫٣٥٨٤١ Turkish Lira

1 TRL = ٠٫٠٠١٣٠١٤٨ IRR

TRL استُبدِلَت بـ TRY

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Turkish Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Turkish Lira

irr
IRR
trl
TRL
١ IRR٧٦٨٫٣٥٨ TRL
٥ IRR٣٬٨٤١٫٧٩ TRL
١٠ IRR٧٬٦٨٣٫٥٨ TRL
٢٥ IRR١٩٬٢٠٩ TRL
٥٠ IRR٣٨٬٤١٧٫٩ TRL
١٠٠ IRR٧٦٬٨٣٥٫٨ TRL
٥٠٠ IRR٣٨٤٬١٧٩ TRL
١٬٠٠٠ IRR٧٦٨٬٣٥٨ TRL
٥٬٠٠٠ IRR٣٬٨٤١٬٧٩٠ TRL
١٠٬٠٠٠ IRR٧٬٦٨٣٬٥٨٠ TRL

حوِّل Turkish Lira إلى الريال الإيراني

trl
TRL
irr
IRR
١ TRL٠٫٠٠١٣٠١٤٨ IRR
٥ TRL٠٫٠٠٦٥٠٧٣٨ IRR
١٠ TRL٠٫٠١٣٠١٤٨ IRR
٢٥ TRL٠٫٠٣٢٥٣٦٩ IRR
٥٠ TRL٠٫٠٦٥٠٧٣٨ IRR
١٠٠ TRL٠٫١٣٠١٤٨ IRR
٥٠٠ TRL٠٫٦٥٠٧٣٨ IRR
١٬٠٠٠ TRL١٫٣٠١٤٨ IRR
٥٬٠٠٠ TRL٦٫٥٠٧٣٨ IRR
١٠٬٠٠٠ TRL١٣٫٠١٤٨ IRR

مخطط IRR إلى TRL

1 IRR = ٠ TRL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Turkish Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٧٨٢٤٤٠٫٠٠٠٧٨٢٤٤
منخفض
٠٫٠٠٠٧٥٨٤١٠٫٠٠٠٧٥٥٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٧٧٢٩٧٠٫٠٠٠٧٧١٠٢
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
trl

TRL - Turkish Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.

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IRR إلى USD

eur

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jpy

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