١ IRR إلى TOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٥٥٦٨٨١١٦ بانجا تون'جي

1 TOP = ١٧٬٩٥٧٫٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى بانجا تون'جي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى بانجا تون'جي

irr
IRR
top
TOP
١ IRR٠٫٠٠٠٠٥٥٦٨٨١ TOP
٥ IRR٠٫٠٠٠٢٧٨٤٤١ TOP
١٠ IRR٠٫٠٠٠٥٥٦٨٨١ TOP
٢٥ IRR٠٫٠٠١٣٩٢٢ TOP
٥٠ IRR٠٫٠٠٢٧٨٤٤١ TOP
١٠٠ IRR٠٫٠٠٥٥٦٨٨١ TOP
٥٠٠ IRR٠٫٠٢٧٨٤٤١ TOP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٥٥٦٨٨١ TOP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢٧٨٤٤١ TOP
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٥٥٦٨٨١ TOP

حوِّل بانجا تون'جي إلى الريال الإيراني

top
TOP
irr
IRR
١ TOP١٧٬٩٥٧٫٢ IRR
٥ TOP٨٩٬٧٨٥٫٨ IRR
١٠ TOP١٧٩٬٥٧٢ IRR
٢٥ TOP٤٤٨٬٩٢٩ IRR
٥٠ TOP٨٩٧٬٨٥٨ IRR
١٠٠ TOP١٬٧٩٥٬٧٢٠ IRR
٥٠٠ TOP٨٬٩٧٨٬٥٨٠ IRR
١٬٠٠٠ TOP١٧٬٩٥٧٬٢٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ TOP٨٩٬٧٨٥٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ TOP١٧٩٬٥٧٢٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى TOP

1 IRR = ٠ TOP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل بانجا تون'جي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٥٦١٥٣٠٫٠٠٠٠٥٧١٥٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٥٥٢٨٢٠٫٠٠٠٠٥٥١٧٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٥٥٧٢٢٠٫٠٠٠٠٥٦١٤٨
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
top

TOP - بانجا تون'جي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.

More بانجا تون'جي info

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eur

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