١ IRR إلى TND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٧٣٩٣٠٩٩١ الدينار التونسي

1 TND = ١٣٬٥٢٦٫١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدينار التونسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدينار التونسي

irr
IRR
tnd
TND
١ IRR٠٫٠٠٠٠٧٣٩٣١ TND
٥ IRR٠٫٠٠٠٣٦٩٦٥٥ TND
١٠ IRR٠٫٠٠٠٧٣٩٣١ TND
٢٥ IRR٠٫٠٠١٨٤٨٢٧ TND
٥٠ IRR٠٫٠٠٣٦٩٦٥٥ TND
١٠٠ IRR٠٫٠٠٧٣٩٣١ TND
٥٠٠ IRR٠٫٠٣٦٩٦٥٥ TND
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٧٣٩٣١ TND
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٣٦٩٦٥٥ TND
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٧٣٩٣١ TND

حوِّل الدينار التونسي إلى الريال الإيراني

tnd
TND
irr
IRR
١ TND١٣٬٥٢٦٫١ IRR
٥ TND٦٧٬٦٣٠٫٦ IRR
١٠ TND١٣٥٬٢٦١ IRR
٢٥ TND٣٣٨٬١٥٣ IRR
٥٠ TND٦٧٦٬٣٠٦ IRR
١٠٠ TND١٬٣٥٢٬٦١٠ IRR
٥٠٠ TND٦٬٧٦٣٬٠٦٠ IRR
١٬٠٠٠ TND١٣٬٥٢٦٬١٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ TND٦٧٬٦٣٠٬٦٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ TND١٣٥٬٢٦١٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى TND

1 IRR = ٠ TND

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدينار التونسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٧٤٧٥٨٠٫٠٠٠٠٧٥٥٣٥
منخفض
٠٫٠٠٠٠٧٣١٠١٠٫٠٠٠٠٧٣١٠١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٧٤١٣٥٠٫٠٠٠٠٧٤٤١٣
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
tnd

TND - الدينار التونسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.

More الدينار التونسي info

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usd

IRR إلى USD

eur

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