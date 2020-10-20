١ IRR إلى TMM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٤١٢٣٩٦٩١ Turkmenistani Manat

1 TMM = ٢٫٤٢٤٨٥ IRR

TMM استُبدِلَت بـ TMT

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Turkmenistani Manat التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Turkmenistani Manat

irr
IRR
tmm
TMM
١ IRR٠٫٤١٢٣٩٧ TMM
٥ IRR٢٫٠٦١٩٨ TMM
١٠ IRR٤٫١٢٣٩٧ TMM
٢٥ IRR١٠٫٣٠٩٩ TMM
٥٠ IRR٢٠٫٦١٩٨ TMM
١٠٠ IRR٤١٫٢٣٩٧ TMM
٥٠٠ IRR٢٠٦٫١٩٨ TMM
١٬٠٠٠ IRR٤١٢٫٣٩٧ TMM
٥٬٠٠٠ IRR٢٬٠٦١٫٩٨ TMM
١٠٬٠٠٠ IRR٤٬١٢٣٫٩٧ TMM

حوِّل Turkmenistani Manat إلى الريال الإيراني

tmm
TMM
irr
IRR
١ TMM٢٫٤٢٤٨٥ IRR
٥ TMM١٢٫١٢٤٢ IRR
١٠ TMM٢٤٫٢٤٨٥ IRR
٢٥ TMM٦٠٫٦٢١٢ IRR
٥٠ TMM١٢١٫٢٤٢ IRR
١٠٠ TMM٢٤٢٫٤٨٥ IRR
٥٠٠ TMM١٬٢١٢٫٤٢ IRR
١٬٠٠٠ TMM٢٬٤٢٤٫٨٥ IRR
٥٬٠٠٠ TMM١٢٬١٢٤٫٢ IRR
١٠٬٠٠٠ TMM٢٤٬٢٤٨٫٥ IRR

مخطط IRR إلى TMM

1 IRR = ٠ TMM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Turkmenistani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٨٣٥٦٦٠٫٠٠٠٠٨٣٩٥٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٢٤٠٩٠٫٠٠٠٠٨٢٣٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٣٠٠١٠٫٠٠٠٠٨٣٢٤١
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
tmm

TMM - Turkmenistani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkmenistani Manat هو سعر الصرف للزوج TMM إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMM.

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eur

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