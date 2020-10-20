١ IRR إلى TJS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٢٥٢١٨٢٨٧ السوموني الطاجيكستاني

1 TJS = ٣٬٩٦٥٫٣٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى السوموني الطاجيكستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى السوموني الطاجيكستاني

irr
IRR
tjs
TJS
١ IRR٠٫٠٠٠٢٥٢١٨٣ TJS
٥ IRR٠٫٠٠١٢٦٠٩١ TJS
١٠ IRR٠٫٠٠٢٥٢١٨٣ TJS
٢٥ IRR٠٫٠٠٦٣٠٤٥٧ TJS
٥٠ IRR٠٫٠١٢٦٠٩١ TJS
١٠٠ IRR٠٫٠٢٥٢١٨٣ TJS
٥٠٠ IRR٠٫١٢٦٠٩١ TJS
١٬٠٠٠ IRR٠٫٢٥٢١٨٣ TJS
٥٬٠٠٠ IRR١٫٢٦٠٩١ TJS
١٠٬٠٠٠ IRR٢٫٥٢١٨٣ TJS

حوِّل السوموني الطاجيكستاني إلى الريال الإيراني

tjs
TJS
irr
IRR
١ TJS٣٬٩٦٥٫٣٨ IRR
٥ TJS١٩٬٨٢٦٫٩ IRR
١٠ TJS٣٩٬٦٥٣٫٨ IRR
٢٥ TJS٩٩٬١٣٤٫٤ IRR
٥٠ TJS١٩٨٬٢٦٩ IRR
١٠٠ TJS٣٩٦٬٥٣٨ IRR
٥٠٠ TJS١٬٩٨٢٬٦٩٠ IRR
١٬٠٠٠ TJS٣٬٩٦٥٬٣٨٠ IRR
٥٬٠٠٠ TJS١٩٬٨٢٦٬٩٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ TJS٣٩٬٦٥٣٬٨٠٠ IRR

مخطط IRR إلى TJS

1 IRR = ٠ TJS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل السوموني الطاجيكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٥٥٥١٠٫٠٠٠٢٦٢١٤
منخفض
٠٫٠٠٠٢٥٠٣٥٠٫٠٠٠٢٥٠٣٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٥٣٠٤٠٫٠٠٠٢٥٧٢٤
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
tjs

TJS - السوموني الطاجيكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوموني الطاجيكستاني هو سعر الصرف للزوج TJS إلى USD. رمز العملة لـ Tajikistani Somoni هو TJS. رمز العملة هو SM.

More السوموني الطاجيكستاني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings