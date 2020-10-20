١ IRR إلى SZL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٤٣٣٨٩٧٧١ ليلانغيني سوازيلاندي

1 SZL = ٢٬٣٠٤٫٦٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى ليلانغيني سوازيلاندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى ليلانغيني سوازيلاندي

irr
IRR
szl
SZL
١ IRR٠٫٠٠٠٤٣٣٨٩٨ SZL
٥ IRR٠٫٠٠٢١٦٩٤٩ SZL
١٠ IRR٠٫٠٠٤٣٣٨٩٨ SZL
٢٥ IRR٠٫٠١٠٨٤٧٤ SZL
٥٠ IRR٠٫٠٢١٦٩٤٩ SZL
١٠٠ IRR٠٫٠٤٣٣٨٩٨ SZL
٥٠٠ IRR٠٫٢١٦٩٤٩ SZL
١٬٠٠٠ IRR٠٫٤٣٣٨٩٨ SZL
٥٬٠٠٠ IRR٢٫١٦٩٤٩ SZL
١٠٬٠٠٠ IRR٤٫٣٣٨٩٨ SZL

حوِّل ليلانغيني سوازيلاندي إلى الريال الإيراني

szl
SZL
irr
IRR
١ SZL٢٬٣٠٤٫٦٩ IRR
٥ SZL١١٬٥٢٣٫٥ IRR
١٠ SZL٢٣٬٠٤٦٫٩ IRR
٢٥ SZL٥٧٬٦١٧٫٣ IRR
٥٠ SZL١١٥٬٢٣٥ IRR
١٠٠ SZL٢٣٠٬٤٦٩ IRR
٥٠٠ SZL١٬١٥٢٬٣٥٠ IRR
١٬٠٠٠ SZL٢٬٣٠٤٬٦٩٠ IRR
٥٬٠٠٠ SZL١١٬٥٢٣٬٥٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SZL٢٣٬٠٤٦٬٩٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SZL

1 IRR = ٠ SZL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل ليلانغيني سوازيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٤٩٧٥٠٫٠٠٠٤٥٩٥٤
منخفض
٠٫٠٠٠٤٢٥٦٣٠٫٠٠٠٤٢٥٦٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٣٥٨٨٠٫٠٠٠٤٤١٢٧
التقلب
٠٫٩٢٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
szl

SZL - ليلانغيني سوازيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة ليلانغيني سوازيلاندي هو سعر الصرف للزوج SZL إلى USD. رمز العملة لـ Swazi Emalangeni هو SZL. رمز العملة هو E.

More ليلانغيني سوازيلاندي info

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