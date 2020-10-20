١ IRR إلى SYP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٣٠٦٦٧٧٧٢ الجنيه السوري

1 SYP = ٣٫٢٦٠٧٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الجنيه السوري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الجنيه السوري

irr
IRR
syp
SYP
١ IRR٠٫٣٠٦٦٧٨ SYP
٥ IRR١٫٥٣٣٣٩ SYP
١٠ IRR٣٫٠٦٦٧٨ SYP
٢٥ IRR٧٫٦٦٦٩٤ SYP
٥٠ IRR١٥٫٣٣٣٩ SYP
١٠٠ IRR٣٠٫٦٦٧٨ SYP
٥٠٠ IRR١٥٣٫٣٣٩ SYP
١٬٠٠٠ IRR٣٠٦٫٦٧٨ SYP
٥٬٠٠٠ IRR١٬٥٣٣٫٣٩ SYP
١٠٬٠٠٠ IRR٣٬٠٦٦٫٧٨ SYP

حوِّل الجنيه السوري إلى الريال الإيراني

syp
SYP
irr
IRR
١ SYP٣٫٢٦٠٧٥ IRR
٥ SYP١٦٫٣٠٣٨ IRR
١٠ SYP٣٢٫٦٠٧٥ IRR
٢٥ SYP٨١٫٥١٨٨ IRR
٥٠ SYP١٦٣٫٠٣٨ IRR
١٠٠ SYP٣٢٦٫٠٧٥ IRR
٥٠٠ SYP١٬٦٣٠٫٣٨ IRR
١٬٠٠٠ SYP٣٬٢٦٠٫٧٥ IRR
٥٬٠٠٠ SYP١٦٬٣٠٣٫٨ IRR
١٠٬٠٠٠ SYP٣٢٬٦٠٧٫٥ IRR

مخطط IRR إلى SYP

1 IRR = ٠ SYP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الجنيه السوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٠٩٥٤٠٫٣١١٥٦
منخفض
٠٫٣٠٥٨١٠٫٣٠٥٨١
المتوسط
٠٫٣٠٧٩٧٠٫٣٠٩١٩
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
syp

SYP - الجنيه السوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.

More الجنيه السوري info

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