١ IRR إلى SVC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٢٠٦٣٩٤٤٦ الكولون السلفادوري

1 SVC = ٤٬٨٤٥٫٠٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكولون السلفادوري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكولون السلفادوري

irr
IRR
svc
SVC
١ IRR٠٫٠٠٠٢٠٦٣٩٤ SVC
٥ IRR٠٫٠٠١٠٣١٩٧ SVC
١٠ IRR٠٫٠٠٢٠٦٣٩٤ SVC
٢٥ IRR٠٫٠٠٥١٥٩٨٦ SVC
٥٠ IRR٠٫٠١٠٣١٩٧ SVC
١٠٠ IRR٠٫٠٢٠٦٣٩٤ SVC
٥٠٠ IRR٠٫١٠٣١٩٧ SVC
١٬٠٠٠ IRR٠٫٢٠٦٣٩٤ SVC
٥٬٠٠٠ IRR١٫٠٣١٩٧ SVC
١٠٬٠٠٠ IRR٢٫٠٦٣٩٤ SVC

حوِّل الكولون السلفادوري إلى الريال الإيراني

svc
SVC
irr
IRR
١ SVC٤٬٨٤٥٫٠٩ IRR
٥ SVC٢٤٬٢٢٥٫٥ IRR
١٠ SVC٤٨٬٤٥٠٫٩ IRR
٢٥ SVC١٢١٬١٢٧ IRR
٥٠ SVC٢٤٢٬٢٥٥ IRR
١٠٠ SVC٤٨٤٬٥٠٩ IRR
٥٠٠ SVC٢٬٤٢٢٬٥٥٠ IRR
١٬٠٠٠ SVC٤٬٨٤٥٬٠٩٠ IRR
٥٬٠٠٠ SVC٢٤٬٢٢٥٬٥٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SVC٤٨٬٤٥٠٬٩٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SVC

1 IRR = ٠ SVC

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكولون السلفادوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٠٨٣٢٠٫٠٠٠٢٠٩٦٧
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٥٨١٠٫٠٠٠٢٠٥٨١
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٣٣٠٫٠٠٠٢٠٨١٠
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

More الكولون السلفادوري info

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