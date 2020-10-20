١ IRR إلى STN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٥٤٥٦٨٩٢٩ دوربا ساو توميان

1 STN = ١٬٨٣٢٫٥٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى دوربا ساو توميان

irr
IRR
stn
STN
١ IRR٠٫٠٠٠٥٤٥٦٨٩ STN
٥ IRR٠٫٠٠٢٧٢٨٤٥ STN
١٠ IRR٠٫٠٠٥٤٥٦٨٩ STN
٢٥ IRR٠٫٠١٣٦٤٢٢ STN
٥٠ IRR٠٫٠٢٧٢٨٤٥ STN
١٠٠ IRR٠٫٠٥٤٥٦٨٩ STN
٥٠٠ IRR٠٫٢٧٢٨٤٥ STN
١٬٠٠٠ IRR٠٫٥٤٥٦٨٩ STN
٥٬٠٠٠ IRR٢٫٧٢٨٤٥ STN
١٠٬٠٠٠ IRR٥٫٤٥٦٨٩ STN

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الريال الإيراني

stn
STN
irr
IRR
١ STN١٬٨٣٢٫٥٤ IRR
٥ STN٩٬١٦٢٫٧٢ IRR
١٠ STN١٨٬٣٢٥٫٤ IRR
٢٥ STN٤٥٬٨١٣٫٦ IRR
٥٠ STN٩١٬٦٢٧٫٢ IRR
١٠٠ STN١٨٣٬٢٥٤ IRR
٥٠٠ STN٩١٦٬٢٧٢ IRR
١٬٠٠٠ STN١٬٨٣٢٬٥٤٠ IRR
٥٬٠٠٠ STN٩٬١٦٢٬٧٢٠ IRR
١٠٬٠٠٠ STN١٨٬٣٢٥٬٤٠٠ IRR

مخطط IRR إلى STN

1 IRR = ٠ STN

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٥٥١٦٠٠٫٠٠٠٥٥٦٦٦
منخفض
٠٫٠٠٠٥٣٢٨٩٠٫٠٠٠٥٣٢٨٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٥٤٢٩٢٠٫٠٠٠٥٤٤٤٤
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
stn

STN - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.

More دوربا ساو توميان info

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