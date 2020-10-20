١ IRR إلى STD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٥٤٣٢٩٢٥٤ دوربا ساو توميان

1 STD = ١٫٨٤٠٦٣ IRR

STD استُبدِلَت بـ STN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى دوربا ساو توميان

irr
IRR
std
STD
١ IRR٠٫٥٤٣٢٩٣ STD
٥ IRR٢٫٧١٦٤٦ STD
١٠ IRR٥٫٤٣٢٩٣ STD
٢٥ IRR١٣٫٥٨٢٣ STD
٥٠ IRR٢٧٫١٦٤٦ STD
١٠٠ IRR٥٤٫٣٢٩٣ STD
٥٠٠ IRR٢٧١٫٦٤٦ STD
١٬٠٠٠ IRR٥٤٣٫٢٩٣ STD
٥٬٠٠٠ IRR٢٬٧١٦٫٤٦ STD
١٠٬٠٠٠ IRR٥٬٤٣٢٫٩٣ STD

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الريال الإيراني

std
STD
irr
IRR
١ STD١٫٨٤٠٦٣ IRR
٥ STD٩٫٢٠٣١٤ IRR
١٠ STD١٨٫٤٠٦٣ IRR
٢٥ STD٤٦٫٠١٥٧ IRR
٥٠ STD٩٢٫٠٣١٤ IRR
١٠٠ STD١٨٤٫٠٦٣ IRR
٥٠٠ STD٩٢٠٫٣١٤ IRR
١٬٠٠٠ STD١٬٨٤٠٫٦٣ IRR
٥٬٠٠٠ STD٩٬٢٠٣٫١٤ IRR
١٠٬٠٠٠ STD١٨٬٤٠٦٫٣ IRR

مخطط IRR إلى STD

1 IRR = ٠ STD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٥٥١٦٠٠٫٠٠٠٥٥٦٦٦
منخفض
٠٫٠٠٠٥٣٢٨٩٠٫٠٠٠٥٣٢٨٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٥٤٢٩٢٠٫٠٠٠٥٤٤٤٤
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
std

STD - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STD إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STD. رمز العملة هو Db.

More دوربا ساو توميان info

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