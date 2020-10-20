١ IRR إلى SRG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٧٢١٤٩٣٥٩ Surinamese Guilder

1 SRG = ١٫٣٨٦٠١ IRR

SRG استُبدِلَت بـ SRD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Surinamese Guilder التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Surinamese Guilder

irr
IRR
srg
SRG
١ IRR٠٫٧٢١٤٩٤ SRG
٥ IRR٣٫٦٠٧٤٧ SRG
١٠ IRR٧٫٢١٤٩٤ SRG
٢٥ IRR١٨٫٠٣٧٣ SRG
٥٠ IRR٣٦٫٠٧٤٧ SRG
١٠٠ IRR٧٢٫١٤٩٤ SRG
٥٠٠ IRR٣٦٠٫٧٤٧ SRG
١٬٠٠٠ IRR٧٢١٫٤٩٤ SRG
٥٬٠٠٠ IRR٣٬٦٠٧٫٤٧ SRG
١٠٬٠٠٠ IRR٧٬٢١٤٫٩٤ SRG

حوِّل Surinamese Guilder إلى الريال الإيراني

srg
SRG
irr
IRR
١ SRG١٫٣٨٦٠١ IRR
٥ SRG٦٫٩٣٠٠٧ IRR
١٠ SRG١٣٫٨٦٠١ IRR
٢٥ SRG٣٤٫٦٥٠٣ IRR
٥٠ SRG٦٩٫٣٠٠٧ IRR
١٠٠ SRG١٣٨٫٦٠١ IRR
٥٠٠ SRG٦٩٣٫٠٠٧ IRR
١٬٠٠٠ SRG١٬٣٨٦٫٠١ IRR
٥٬٠٠٠ SRG٦٬٩٣٠٫٠٧ IRR
١٠٬٠٠٠ SRG١٣٬٨٦٠٫١ IRR

مخطط IRR إلى SRG

1 IRR = ٠ SRG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Surinamese Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٧٦٦٨١٠٫٠٠٠٨٣٢٩٥
منخفض
٠٫٠٠٠٧٢١٨٦٠٫٠٠٠٧٢١٨٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٧٤٤٥٩٠٫٠٠٠٧٨١٣٠
التقلب
١٫٦٦٪؜١٫٨٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
srg

SRG - Surinamese Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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