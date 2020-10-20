١ IRR إلى SPL

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٠٣٩٣١٣٢٣١ لويجينو سيبورجا

1 SPL = ٢٥٤٬٣٦٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى لويجينو سيبورجا التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى لويجينو سيبورجا

irr
IRR
spl
SPL
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٣٩٣١٣٢ SPL
٥ IRR٠٫٠٠٠٠١٩٦٥٦٦ SPL
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٣٩٣١٣٢ SPL
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٠٩٨٢٨٣١ SPL
٥٠ IRR٠٫٠٠٠١٩٦٥٦٦ SPL
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٣٩٣١٣٢ SPL
٥٠٠ IRR٠٫٠٠١٩٦٥٦٦ SPL
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٣٩٣١٣٢ SPL
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٩٦٥٦٦ SPL
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٣٩٣١٣٢ SPL

حوِّل لويجينو سيبورجا إلى الريال الإيراني

spl
SPL
irr
IRR
١ SPL٢٥٤٬٣٦٧ IRR
٥ SPL١٬٢٧١٬٨٤٠ IRR
١٠ SPL٢٬٥٤٣٬٦٧٠ IRR
٢٥ SPL٦٬٣٥٩٬١٨٠ IRR
٥٠ SPL١٢٬٧١٨٬٤٠٠ IRR
١٠٠ SPL٢٥٬٤٣٦٬٧٠٠ IRR
٥٠٠ SPL١٢٧٬١٨٤٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ SPL٢٥٤٬٣٦٧٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ SPL١٬٢٧١٬٨٤٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SPL٢٬٥٤٣٬٦٧٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SPL

1 IRR = ٠ SPL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل لويجينو سيبورجا

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٣٩٦٨٠٠٫٠٠٠٠٠٣٩٩٣٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٣٩٢٠٣٠٫٠٠٠٠٠٣٩٢٠٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٣٩٤٩١٠٫٠٠٠٠٠٣٩٦٣٩
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
spl

SPL - لويجينو سيبورجا

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة لويجينو سيبورجا هو سعر الصرف للزوج SPL إلى USD. رمز العملة لـ Seborgan Luigini هو SPL.

More لويجينو سيبورجا info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings