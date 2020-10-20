١ IRR إلى SOS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠١٣٤٥٣٤٦٧ الشلن الصومالي

1 SOS = ٧٤٫٣٣٠٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الشلن الصومالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الشلن الصومالي

irr
IRR
sos
SOS
١ IRR٠٫٠١٣٤٥٣٥ SOS
٥ IRR٠٫٠٦٧٢٦٧٣ SOS
١٠ IRR٠٫١٣٤٥٣٥ SOS
٢٥ IRR٠٫٣٣٦٣٣٧ SOS
٥٠ IRR٠٫٦٧٢٦٧٣ SOS
١٠٠ IRR١٫٣٤٥٣٥ SOS
٥٠٠ IRR٦٫٧٢٦٧٣ SOS
١٬٠٠٠ IRR١٣٫٤٥٣٥ SOS
٥٬٠٠٠ IRR٦٧٫٢٦٧٣ SOS
١٠٬٠٠٠ IRR١٣٤٫٥٣٥ SOS

حوِّل الشلن الصومالي إلى الريال الإيراني

sos
SOS
irr
IRR
١ SOS٧٤٫٣٣٠٣ IRR
٥ SOS٣٧١٫٦٥١ IRR
١٠ SOS٧٤٣٫٣٠٣ IRR
٢٥ SOS١٬٨٥٨٫٢٦ IRR
٥٠ SOS٣٬٧١٦٫٥١ IRR
١٠٠ SOS٧٬٤٣٣٫٠٣ IRR
٥٠٠ SOS٣٧٬١٦٥٫١ IRR
١٬٠٠٠ SOS٧٤٬٣٣٠٫٣ IRR
٥٬٠٠٠ SOS٣٧١٬٦٥١ IRR
١٠٬٠٠٠ SOS٧٤٣٬٣٠٣ IRR

مخطط IRR إلى SOS

1 IRR = ٠ SOS

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الشلن الصومالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٣٦٠٣٠٫٠١٣٨١٩
منخفض
٠٫٠١٣٤١٨٠٫٠١٣٤١٨
المتوسط
٠٫٠١٣٥٢٢٠٫٠١٣٥٧٢
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
sos

SOS - الشلن الصومالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الصومالي هو سعر الصرف للزوج SOS إلى USD. رمز العملة لـ Somali Shillings هو SOS. رمز العملة هو S.

More الشلن الصومالي info

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