١ IRR إلى SLL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٥٣١٣٩٨٧٢ الليون السيراليوني

1 SLL = ١٫٨٨١٨٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الليون السيراليوني

irr
IRR
sll
SLL
١ IRR٠٫٥٣١٣٩٩ SLL
٥ IRR٢٫٦٥٦٩٩ SLL
١٠ IRR٥٫٣١٣٩٩ SLL
٢٥ IRR١٣٫٢٨٥ SLL
٥٠ IRR٢٦٫٥٦٩٩ SLL
١٠٠ IRR٥٣٫١٣٩٩ SLL
٥٠٠ IRR٢٦٥٫٦٩٩ SLL
١٬٠٠٠ IRR٥٣١٫٣٩٩ SLL
٥٬٠٠٠ IRR٢٬٦٥٦٫٩٩ SLL
١٠٬٠٠٠ IRR٥٬٣١٣٫٩٩ SLL

حوِّل الليون السيراليوني إلى الريال الإيراني

sll
SLL
irr
IRR
١ SLL١٫٨٨١٨٣ IRR
٥ SLL٩٫٤٠٩١٣ IRR
١٠ SLL١٨٫٨١٨٣ IRR
٢٥ SLL٤٧٫٠٤٥٧ IRR
٥٠ SLL٩٤٫٠٩١٣ IRR
١٠٠ SLL١٨٨٫١٨٣ IRR
٥٠٠ SLL٩٤٠٫٩١٣ IRR
١٬٠٠٠ SLL١٬٨٨١٫٨٣ IRR
٥٬٠٠٠ SLL٩٬٤٠٩٫١٣ IRR
١٠٬٠٠٠ SLL١٨٬٨١٨٫٣ IRR

مخطط IRR إلى SLL

1 IRR = ٠ SLL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٣٧٦٥٠٫٥٥٦٠٩
منخفض
٠٫٥٢٨٩٨٠٫٥٢٨٩٨
المتوسط
٠٫٥٣٣٣٤٠٫٥٣٨٣٤
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٨٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
sll

SLL - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLL إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLL. رمز العملة هو Le.

More الليون السيراليوني info

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