١ IRR إلى SLE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٥٣١٣٩٨٧٢ الليون السيراليوني

1 SLE = ١٬٨٨١٫٨٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الليون السيراليوني

irr
IRR
sle
SLE
١ IRR٠٫٠٠٠٥٣١٣٩٩ SLE
٥ IRR٠٫٠٠٢٦٥٦٩٩ SLE
١٠ IRR٠٫٠٠٥٣١٣٩٩ SLE
٢٥ IRR٠٫٠١٣٢٨٥ SLE
٥٠ IRR٠٫٠٢٦٥٦٩٩ SLE
١٠٠ IRR٠٫٠٥٣١٣٩٩ SLE
٥٠٠ IRR٠٫٢٦٥٦٩٩ SLE
١٬٠٠٠ IRR٠٫٥٣١٣٩٩ SLE
٥٬٠٠٠ IRR٢٫٦٥٦٩٩ SLE
١٠٬٠٠٠ IRR٥٫٣١٣٩٩ SLE

حوِّل الليون السيراليوني إلى الريال الإيراني

sle
SLE
irr
IRR
١ SLE١٬٨٨١٫٨٣ IRR
٥ SLE٩٬٤٠٩٫١٣ IRR
١٠ SLE١٨٬٨١٨٫٣ IRR
٢٥ SLE٤٧٬٠٤٥٫٧ IRR
٥٠ SLE٩٤٬٠٩١٫٣ IRR
١٠٠ SLE١٨٨٬١٨٣ IRR
٥٠٠ SLE٩٤٠٬٩١٣ IRR
١٬٠٠٠ SLE١٬٨٨١٬٨٣٠ IRR
٥٬٠٠٠ SLE٩٬٤٠٩٬١٣٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SLE١٨٬٨١٨٬٣٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SLE

1 IRR = ٠ SLE

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٥٣٧٦٥٠٫٠٠٠٥٥٦٠٩
منخفض
٠٫٠٠٠٥٢٨٩٨٠٫٠٠٠٥٢٨٩٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٥٣٣٣٤٠٫٠٠٠٥٣٨٣٤
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٨٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
sle

SLE - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLE إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLE.

More الليون السيراليوني info

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