١ IRR إلى SKK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٦٥٨٨٤١٧٥ Slovak Koruna

1 SKK = ١٬٥١٧٫٨٢ IRR

SKK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Slovak Koruna التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Slovak Koruna

irr
IRR
skk
SKK
١ IRR٠٫٠٠٠٦٥٨٨٤٢ SKK
٥ IRR٠٫٠٠٣٢٩٤٢١ SKK
١٠ IRR٠٫٠٠٦٥٨٨٤٢ SKK
٢٥ IRR٠٫٠١٦٤٧١ SKK
٥٠ IRR٠٫٠٣٢٩٤٢١ SKK
١٠٠ IRR٠٫٠٦٥٨٨٤٢ SKK
٥٠٠ IRR٠٫٣٢٩٤٢١ SKK
١٬٠٠٠ IRR٠٫٦٥٨٨٤٢ SKK
٥٬٠٠٠ IRR٣٫٢٩٤٢١ SKK
١٠٬٠٠٠ IRR٦٫٥٨٨٤٢ SKK

حوِّل Slovak Koruna إلى الريال الإيراني

skk
SKK
irr
IRR
١ SKK١٬٥١٧٫٨٢ IRR
٥ SKK٧٬٥٨٩٫٠٨ IRR
١٠ SKK١٥٬١٧٨٫٢ IRR
٢٥ SKK٣٧٬٩٤٥٫٤ IRR
٥٠ SKK٧٥٬٨٩٠٫٨ IRR
١٠٠ SKK١٥١٬٧٨٢ IRR
٥٠٠ SKK٧٥٨٬٩٠٨ IRR
١٬٠٠٠ SKK١٬٥١٧٬٨٢٠ IRR
٥٬٠٠٠ SKK٧٬٥٨٩٬٠٨٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SKK١٥٬١٧٨٬٢٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SKK

1 IRR = ٠ SKK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Slovak Koruna

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
skk

SKK - Slovak Koruna

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovak Koruna هو سعر الصرف للزوج SKK إلى USD. رمز العملة لـ Slovak Koruny هو SKK.

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings