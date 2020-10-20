١ IRR إلى SIT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٥٢٤٠٨١٦٥ Slovenian Tolar

1 SIT = ١٩٠٫٨١٠ IRR

SIT استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Slovenian Tolar التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Slovenian Tolar

irr
IRR
sit
SIT
١ IRR٠٫٠٠٥٢٤٠٨٢ SIT
٥ IRR٠٫٠٢٦٢٠٤١ SIT
١٠ IRR٠٫٠٥٢٤٠٨٢ SIT
٢٥ IRR٠٫١٣١٠٢ SIT
٥٠ IRR٠٫٢٦٢٠٤١ SIT
١٠٠ IRR٠٫٥٢٤٠٨٢ SIT
٥٠٠ IRR٢٫٦٢٠٤١ SIT
١٬٠٠٠ IRR٥٫٢٤٠٨٢ SIT
٥٬٠٠٠ IRR٢٦٫٢٠٤١ SIT
١٠٬٠٠٠ IRR٥٢٫٤٠٨٢ SIT

حوِّل Slovenian Tolar إلى الريال الإيراني

sit
SIT
irr
IRR
١ SIT١٩٠٫٨١ IRR
٥ SIT٩٥٤٫٠٥ IRR
١٠ SIT١٬٩٠٨٫١ IRR
٢٥ SIT٤٬٧٧٠٫٢٥ IRR
٥٠ SIT٩٬٥٤٠٫٥ IRR
١٠٠ SIT١٩٬٠٨١ IRR
٥٠٠ SIT٩٥٬٤٠٥ IRR
١٬٠٠٠ SIT١٩٠٬٨١٠ IRR
٥٬٠٠٠ SIT٩٥٤٬٠٥٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SIT١٬٩٠٨٬١٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SIT

1 IRR = ٠ SIT

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Slovenian Tolar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
sit

SIT - Slovenian Tolar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovenian Tolar هو سعر الصرف للزوج SIT إلى USD. رمز العملة لـ Slovenian Tolars هو SIT.

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