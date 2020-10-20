١ IRR إلى SHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٨٥١٠٨٧٨ جنيه سانت هيليني

1 SHP = ٥٤٬٠٢٢٫٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى جنيه سانت هيليني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى جنيه سانت هيليني

irr
IRR
shp
SHP
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٨٥١٠٩ SHP
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٩٢٥٥٤٤ SHP
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٨٥١٠٩ SHP
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٤٦٢٧٧٢ SHP
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٩٢٥٥٤٤ SHP
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٨٥١٠٩ SHP
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٩٢٥٥٤٤ SHP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٨٥١٠٩ SHP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٢٥٥٤٤ SHP
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٨٥١٠٩ SHP

حوِّل جنيه سانت هيليني إلى الريال الإيراني

shp
SHP
irr
IRR
١ SHP٥٤٬٠٢٢٫٣ IRR
٥ SHP٢٧٠٬١١١ IRR
١٠ SHP٥٤٠٬٢٢٣ IRR
٢٥ SHP١٬٣٥٠٬٥٦٠ IRR
٥٠ SHP٢٬٧٠١٬١١٠ IRR
١٠٠ SHP٥٬٤٠٢٬٢٣٠ IRR
٥٠٠ SHP٢٧٬٠١١٬١٠٠ IRR
١٬٠٠٠ SHP٥٤٬٠٢٢٬٣٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ SHP٢٧٠٬١١١٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SHP٥٤٠٬٢٢٣٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SHP

1 IRR = ٠ SHP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل جنيه سانت هيليني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٨٨٢٦٠٫٠٠٠٠١٩٣٧٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٨٦٥٣٠٫٠٠٠٠١٨٨٤٧
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

More جنيه سانت هيليني info

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