١ IRR إلى SGD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٣٢١٣٤٦٤٤ الدولار السنغافوري

1 SGD = ٣١٬١١٩٫١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار السنغافوري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار السنغافوري

irr
IRR
sgd
SGD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٣٢١٣٤٦ SGD
٥ IRR٠٫٠٠٠١٦٠٦٧٣ SGD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٣٢١٣٤٦ SGD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٨٠٣٣٦٦ SGD
٥٠ IRR٠٫٠٠١٦٠٦٧٣ SGD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٣٢١٣٤٦ SGD
٥٠٠ IRR٠٫٠١٦٠٦٧٣ SGD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٣٢١٣٤٦ SGD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١٦٠٦٧٣ SGD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٣٢١٣٤٦ SGD

حوِّل الدولار السنغافوري إلى الريال الإيراني

sgd
SGD
irr
IRR
١ SGD٣١٬١١٩٫١ IRR
٥ SGD١٥٥٬٥٩٥ IRR
١٠ SGD٣١١٬١٩١ IRR
٢٥ SGD٧٧٧٬٩٧٧ IRR
٥٠ SGD١٬٥٥٥٬٩٥٠ IRR
١٠٠ SGD٣٬١١١٬٩١٠ IRR
٥٠٠ SGD١٥٬٥٥٩٬٥٠٠ IRR
١٬٠٠٠ SGD٣١٬١١٩٬١٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ SGD١٥٥٬٥٩٥٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SGD٣١١٬١٩١٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SGD

1 IRR = ٠ SGD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار السنغافوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٢٢٨٦٠٫٠٠٠٠٣٢٦٠٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣١٧٥٥٠٫٠٠٠٠٣١٦٧٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٢٠٥٦٠٫٠٠٠٠٣٢١٩٥
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
sgd

SGD - الدولار السنغافوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار السنغافوري هو سعر الصرف للزوج SGD إلى USD. رمز العملة لـ Singapore Dollars هو SGD. رمز العملة هو S$.

More الدولار السنغافوري info

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