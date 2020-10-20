١ IRR إلى SEK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٢٤٩١٥٤٥٣ الكرونا السويدية

1 SEK = ٤٬٠١٣٫٥٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكرونا السويدية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكرونا السويدية

irr
IRR
sek
SEK
١ IRR٠٫٠٠٠٢٤٩١٥٥ SEK
٥ IRR٠٫٠٠١٢٤٥٧٧ SEK
١٠ IRR٠٫٠٠٢٤٩١٥٥ SEK
٢٥ IRR٠٫٠٠٦٢٢٨٨٦ SEK
٥٠ IRR٠٫٠١٢٤٥٧٧ SEK
١٠٠ IRR٠٫٠٢٤٩١٥٥ SEK
٥٠٠ IRR٠٫١٢٤٥٧٧ SEK
١٬٠٠٠ IRR٠٫٢٤٩١٥٥ SEK
٥٬٠٠٠ IRR١٫٢٤٥٧٧ SEK
١٠٬٠٠٠ IRR٢٫٤٩١٥٥ SEK

حوِّل الكرونا السويدية إلى الريال الإيراني

sek
SEK
irr
IRR
١ SEK٤٬٠١٣٫٥٧ IRR
٥ SEK٢٠٬٠٦٧٫٩ IRR
١٠ SEK٤٠٬١٣٥٫٧ IRR
٢٥ SEK١٠٠٬٣٣٩ IRR
٥٠ SEK٢٠٠٬٦٧٩ IRR
١٠٠ SEK٤٠١٬٣٥٧ IRR
٥٠٠ SEK٢٬٠٠٦٬٧٩٠ IRR
١٬٠٠٠ SEK٤٬٠١٣٬٥٧٠ IRR
٥٬٠٠٠ SEK٢٠٬٠٦٧٬٩٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SEK٤٠٬١٣٥٬٧٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SEK

1 IRR = ٠ SEK

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكرونا السويدية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٥٢٣٩٠٫٠٠٠٢٦٢٦٨
منخفض
٠٫٠٠٠٢٤٥٦٥٠٫٠٠٠٢٤٥٦٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٤٩٠٨٠٫٠٠٠٢٥٤٢٦
التقلب
٠٫٦٩٪؜٠٫٨٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
sek

SEK - الكرونا السويدية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا السويدية هو سعر الصرف للزوج SEK إلى USD. رمز العملة لـ Swedish Kronor هو SEK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا السويدية info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

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IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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