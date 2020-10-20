١ IRR إلى SDG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠١٤١٦٤٤٦٤ الجنيه السوداني

1 SDG = ٧٠٫٥٩٩٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الجنيه السوداني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الجنيه السوداني

irr
IRR
sdg
SDG
١ IRR٠٫٠١٤١٦٤٥ SDG
٥ IRR٠٫٠٧٠٨٢٢٣ SDG
١٠ IRR٠٫١٤١٦٤٥ SDG
٢٥ IRR٠٫٣٥٤١١٢ SDG
٥٠ IRR٠٫٧٠٨٢٢٣ SDG
١٠٠ IRR١٫٤١٦٤٥ SDG
٥٠٠ IRR٧٫٠٨٢٢٣ SDG
١٬٠٠٠ IRR١٤٫١٦٤٥ SDG
٥٬٠٠٠ IRR٧٠٫٨٢٢٣ SDG
١٠٬٠٠٠ IRR١٤١٫٦٤٥ SDG

حوِّل الجنيه السوداني إلى الريال الإيراني

sdg
SDG
irr
IRR
١ SDG٧٠٫٥٩٩٢ IRR
٥ SDG٣٥٢٫٩٩٦ IRR
١٠ SDG٧٠٥٫٩٩٢ IRR
٢٥ SDG١٬٧٦٤٫٩٨ IRR
٥٠ SDG٣٬٥٢٩٫٩٦ IRR
١٠٠ SDG٧٬٠٥٩٫٩٢ IRR
٥٠٠ SDG٣٥٬٢٩٩٫٦ IRR
١٬٠٠٠ SDG٧٠٬٥٩٩٫٢ IRR
٥٬٠٠٠ SDG٣٥٢٬٩٩٦ IRR
١٠٬٠٠٠ SDG٧٠٥٬٩٩٢ IRR

مخطط IRR إلى SDG

1 IRR = ٠ SDG

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الجنيه السوداني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٢٨٧٠٫٠١٤٤٠١
منخفض
٠٫٠١٣٨٢٧٠٫٠١٣٦٦٣
المتوسط
٠٫٠١٤٠٨٣٠٫٠١٤١٢٦
التقلب
١٫١٤٪؜١٫٠٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
sdg

SDG - الجنيه السوداني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوداني هو سعر الصرف للزوج SDG إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Pounds هو SDG. رمز العملة هو ج.س..

More الجنيه السوداني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

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IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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