١ IRR إلى SDD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

١٫٤١٩٤٢٨٧ Sudanese Dinar

1 SDD = ٠٫٧٠٤٥٠٩ IRR

SDD استُبدِلَت بـ SDG

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Sudanese Dinar التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Sudanese Dinar

irr
IRR
sdd
SDD
١ IRR١٫٤١٩٤٣ SDD
٥ IRR٧٫٠٩٧١٤ SDD
١٠ IRR١٤٫١٩٤٣ SDD
٢٥ IRR٣٥٫٤٨٥٧ SDD
٥٠ IRR٧٠٫٩٧١٤ SDD
١٠٠ IRR١٤١٫٩٤٣ SDD
٥٠٠ IRR٧٠٩٫٧١٤ SDD
١٬٠٠٠ IRR١٬٤١٩٫٤٣ SDD
٥٬٠٠٠ IRR٧٬٠٩٧٫١٤ SDD
١٠٬٠٠٠ IRR١٤٬١٩٤٫٣ SDD

حوِّل Sudanese Dinar إلى الريال الإيراني

sdd
SDD
irr
IRR
١ SDD٠٫٧٠٤٥٠٩ IRR
٥ SDD٣٫٥٢٢٥٤ IRR
١٠ SDD٧٫٠٤٥٠٩ IRR
٢٥ SDD١٧٫٦١٢٧ IRR
٥٠ SDD٣٥٫٢٢٥٤ IRR
١٠٠ SDD٧٠٫٤٥٠٩ IRR
٥٠٠ SDD٣٥٢٫٢٥٤ IRR
١٬٠٠٠ SDD٧٠٤٫٥٠٩ IRR
٥٬٠٠٠ SDD٣٬٥٢٢٫٥٤ IRR
١٠٬٠٠٠ SDD٧٬٠٤٥٫٠٩ IRR

مخطط IRR إلى SDD

1 IRR = ٠ SDD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Sudanese Dinar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٢٨٧٠٫٠١٤٤٠١
منخفض
٠٫٠١٣٨٢٧٠٫٠١٣٦٦٣
المتوسط
٠٫٠١٤٠٨٣٠٫٠١٤١٢٦
التقلب
١٫١٤٪؜١٫٠٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
sdd

SDD - Sudanese Dinar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.

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IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

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