١ IRR إلى SCR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٣٢٨٩٠٨٩٢ الروبية السيشيلية

1 SCR = ٣٬٠٤٠٫٣٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الروبية السيشيلية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الروبية السيشيلية

irr
IRR
scr
SCR
١ IRR٠٫٠٠٠٣٢٨٩٠٩ SCR
٥ IRR٠٫٠٠١٦٤٤٥٤ SCR
١٠ IRR٠٫٠٠٣٢٨٩٠٩ SCR
٢٥ IRR٠٫٠٠٨٢٢٢٧٢ SCR
٥٠ IRR٠٫٠١٦٤٤٥٤ SCR
١٠٠ IRR٠٫٠٣٢٨٩٠٩ SCR
٥٠٠ IRR٠٫١٦٤٤٥٤ SCR
١٬٠٠٠ IRR٠٫٣٢٨٩٠٩ SCR
٥٬٠٠٠ IRR١٫٦٤٤٥٤ SCR
١٠٬٠٠٠ IRR٣٫٢٨٩٠٩ SCR

حوِّل الروبية السيشيلية إلى الريال الإيراني

scr
SCR
irr
IRR
١ SCR٣٬٠٤٠٫٣٦ IRR
٥ SCR١٥٬٢٠١٫٨ IRR
١٠ SCR٣٠٬٤٠٣٫٦ IRR
٢٥ SCR٧٦٬٠٠٨٫٩ IRR
٥٠ SCR١٥٢٬٠١٨ IRR
١٠٠ SCR٣٠٤٬٠٣٦ IRR
٥٠٠ SCR١٬٥٢٠٬١٨٠ IRR
١٬٠٠٠ SCR٣٬٠٤٠٬٣٦٠ IRR
٥٬٠٠٠ SCR١٥٬٢٠١٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SCR٣٠٬٤٠٣٬٦٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SCR

1 IRR = ٠ SCR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الروبية السيشيلية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٥٤٢٤٠٫٠٠٠٣٥٤٢٤
منخفض
٠٫٠٠٠٣٢٠١٠٠٫٠٠٠٣١٧٠٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٣١٧٤٠٫٠٠٠٣٢٩٩٥
التقلب
٣٫٥٥٪؜٣٫٨٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
scr

SCR - الروبية السيشيلية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السيشيلية هو سعر الصرف للزوج SCR إلى USD. رمز العملة لـ Seychellois Rupees هو SCR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السيشيلية info

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