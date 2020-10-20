١ IRR إلى RWF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٣٠٩١٩٥٤٩ الفرنك الرواندي

1 RWF = ٣٢٫٣٤٢٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفرنك الرواندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك الرواندي

irr
IRR
rwf
RWF
١ IRR٠٫٠٣٠٩١٩٥ RWF
٥ IRR٠٫١٥٤٥٩٨ RWF
١٠ IRR٠٫٣٠٩١٩٥ RWF
٢٥ IRR٠٫٧٧٢٩٨٩ RWF
٥٠ IRR١٫٥٤٥٩٨ RWF
١٠٠ IRR٣٫٠٩١٩٥ RWF
٥٠٠ IRR١٥٫٤٥٩٨ RWF
١٬٠٠٠ IRR٣٠٫٩١٩٥ RWF
٥٬٠٠٠ IRR١٥٤٫٥٩٨ RWF
١٠٬٠٠٠ IRR٣٠٩٫١٩٥ RWF

حوِّل الفرنك الرواندي إلى الريال الإيراني

rwf
RWF
irr
IRR
١ RWF٣٢٫٣٤٢ IRR
٥ RWF١٦١٫٧١ IRR
١٠ RWF٣٢٣٫٤٢ IRR
٢٥ RWF٨٠٨٫٥٥ IRR
٥٠ RWF١٬٦١٧٫١ IRR
١٠٠ RWF٣٬٢٣٤٫٢ IRR
٥٠٠ RWF١٦٬١٧١ IRR
١٬٠٠٠ RWF٣٢٬٣٤٢ IRR
٥٬٠٠٠ RWF١٦١٬٧١٠ IRR
١٠٬٠٠٠ RWF٣٢٣٬٤٢٠ IRR

مخطط IRR إلى RWF

1 IRR = ٠ RWF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفرنك الرواندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣١٤٣٨٠٫٠٣١٤٣٨
منخفض
٠٫٠٣٠٥٠٩٠٫٠٣٠٣٦٠
المتوسط
٠٫٠٣١٠٥٩٠٫٠٣٠٩٢٠
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
rwf

RWF - الفرنك الرواندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الرواندي هو سعر الصرف للزوج RWF إلى USD. رمز العملة لـ Rwandan Francs هو RWF. رمز العملة هو R₣.

More الفرنك الرواندي info

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