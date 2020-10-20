١ IRR إلى RSD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٢٥٥٩٨٦١٦ الدينار الصربي

1 RSD = ٣٩٠٫٦٤٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدينار الصربي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدينار الصربي

irr
IRR
rsd
RSD
١ IRR٠٫٠٠٢٥٥٩٨٦ RSD
٥ IRR٠٫٠١٢٧٩٩٣ RSD
١٠ IRR٠٫٠٢٥٥٩٨٦ RSD
٢٥ IRR٠٫٠٦٣٩٩٦٥ RSD
٥٠ IRR٠٫١٢٧٩٩٣ RSD
١٠٠ IRR٠٫٢٥٥٩٨٦ RSD
٥٠٠ IRR١٫٢٧٩٩٣ RSD
١٬٠٠٠ IRR٢٫٥٥٩٨٦ RSD
٥٬٠٠٠ IRR١٢٫٧٩٩٣ RSD
١٠٬٠٠٠ IRR٢٥٫٥٩٨٦ RSD

حوِّل الدينار الصربي إلى الريال الإيراني

rsd
RSD
irr
IRR
١ RSD٣٩٠٫٦٤٦ IRR
٥ RSD١٬٩٥٣٫٢٣ IRR
١٠ RSD٣٬٩٠٦٫٤٦ IRR
٢٥ RSD٩٬٧٦٦٫١٥ IRR
٥٠ RSD١٩٬٥٣٢٫٣ IRR
١٠٠ RSD٣٩٬٠٦٤٫٦ IRR
٥٠٠ RSD١٩٥٬٣٢٣ IRR
١٬٠٠٠ RSD٣٩٠٬٦٤٦ IRR
٥٬٠٠٠ RSD١٬٩٥٣٬٢٣٠ IRR
١٠٬٠٠٠ RSD٣٬٩٠٦٬٤٦٠ IRR

مخطط IRR إلى RSD

1 IRR = ٠ RSD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدينار الصربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٦٠٣٤٠٫٠٠٢٦٣٤٨
منخفض
٠٫٠٠٢٥٣٣٨٠٫٠٠٢٥٣٣٨
المتوسط
٠٫٠٠٢٥٧٨٦٠٫٠٠٢٥٨٧٥
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
rsd

RSD - الدينار الصربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الصربي هو سعر الصرف للزوج RSD إلى USD. رمز العملة لـ Serbian Dinars هو RSD. رمز العملة هو Дин..

More الدينار الصربي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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