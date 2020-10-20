١ IRR إلى RON

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٠٩٤٧٩٨٧ الليو الجديد الروماني

1 RON = ٩٬١٣٤٫١٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الليو الجديد الروماني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الليو الجديد الروماني

irr
IRR
ron
RON
١ IRR٠٫٠٠٠١٠٩٤٨ RON
٥ IRR٠٫٠٠٠٥٤٧٣٩٩ RON
١٠ IRR٠٫٠٠١٠٩٤٨ RON
٢٥ IRR٠٫٠٠٢٧٣٧ RON
٥٠ IRR٠٫٠٠٥٤٧٣٩٩ RON
١٠٠ IRR٠٫٠١٠٩٤٨ RON
٥٠٠ IRR٠٫٠٥٤٧٣٩٩ RON
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٠٩٤٨ RON
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٥٤٧٣٩٩ RON
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٠٩٤٨ RON

حوِّل الليو الجديد الروماني إلى الريال الإيراني

ron
RON
irr
IRR
١ RON٩٬١٣٤٫١ IRR
٥ RON٤٥٬٦٧٠٫٥ IRR
١٠ RON٩١٬٣٤١ IRR
٢٥ RON٢٢٨٬٣٥٢ IRR
٥٠ RON٤٥٦٬٧٠٥ IRR
١٠٠ RON٩١٣٬٤١٠ IRR
٥٠٠ RON٤٬٥٦٧٬٠٥٠ IRR
١٬٠٠٠ RON٩٬١٣٤٬١٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ RON٤٥٬٦٧٠٬٥٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ RON٩١٬٣٤١٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى RON

1 IRR = ٠ RON

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الليو الجديد الروماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١١٠٨١٠٫٠٠٠١١١٩٢
منخفض
٠٫٠٠٠١٠٧٦٦٠٫٠٠٠١٠٧٦٦
المتوسط
٠٫٠٠٠١٠٩٦١٠٫٠٠٠١٠٩٩٣
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ron

RON - الليو الجديد الروماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.

More الليو الجديد الروماني info

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