١ IRR إلى ROL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

١٫٠٩٠٢١٨١ Romanian Leu

1 ROL = ٠٫٩١٧٢٤٨ IRR

ROL استُبدِلَت بـ RON

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Romanian Leu التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Romanian Leu

irr
IRR
rol
ROL
١ IRR١٫٠٩٠٢٢ ROL
٥ IRR٥٫٤٥١٠٩ ROL
١٠ IRR١٠٫٩٠٢٢ ROL
٢٥ IRR٢٧٫٢٥٥٥ ROL
٥٠ IRR٥٤٫٥١٠٩ ROL
١٠٠ IRR١٠٩٫٠٢٢ ROL
٥٠٠ IRR٥٤٥٫١٠٩ ROL
١٬٠٠٠ IRR١٬٠٩٠٫٢٢ ROL
٥٬٠٠٠ IRR٥٬٤٥١٫٠٩ ROL
١٠٬٠٠٠ IRR١٠٬٩٠٢٫٢ ROL

حوِّل Romanian Leu إلى الريال الإيراني

rol
ROL
irr
IRR
١ ROL٠٫٩١٧٢٤٨ IRR
٥ ROL٤٫٥٨٦٢٤ IRR
١٠ ROL٩٫١٧٢٤٨ IRR
٢٥ ROL٢٢٫٩٣١٢ IRR
٥٠ ROL٤٥٫٨٦٢٤ IRR
١٠٠ ROL٩١٫٧٢٤٨ IRR
٥٠٠ ROL٤٥٨٫٦٢٤ IRR
١٬٠٠٠ ROL٩١٧٫٢٤٨ IRR
٥٬٠٠٠ ROL٤٬٥٨٦٫٢٤ IRR
١٠٬٠٠٠ ROL٩٬١٧٢٫٤٨ IRR

مخطط IRR إلى ROL

1 IRR = ٠ ROL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Romanian Leu

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١١٠٨١٠٫٠٠٠١١١٩٢
منخفض
٠٫٠٠٠١٠٧٦٦٠٫٠٠٠١٠٧٦٦
المتوسط
٠٫٠٠٠١٠٩٦١٠٫٠٠٠١٠٩٩٣
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
rol

ROL - Romanian Leu

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.

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