١ IRR إلى QAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٨٥٨٧٨٥٦٢ الريال القطري

1 QAR = ١١٬٦٤٤٫٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الريال القطري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الريال القطري

irr
IRR
qar
QAR
١ IRR٠٫٠٠٠٠٨٥٨٧٨٦ QAR
٥ IRR٠٫٠٠٠٤٢٩٣٩٣ QAR
١٠ IRR٠٫٠٠٠٨٥٨٧٨٦ QAR
٢٥ IRR٠٫٠٠٢١٤٦٩٦ QAR
٥٠ IRR٠٫٠٠٤٢٩٣٩٣ QAR
١٠٠ IRR٠٫٠٠٨٥٨٧٨٦ QAR
٥٠٠ IRR٠٫٠٤٢٩٣٩٣ QAR
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٨٥٨٧٨٦ QAR
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٤٢٩٣٩٣ QAR
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٨٥٨٧٨٦ QAR

حوِّل الريال القطري إلى الريال الإيراني

qar
QAR
irr
IRR
١ QAR١١٬٦٤٤٫٣ IRR
٥ QAR٥٨٬٢٢١٫٧ IRR
١٠ QAR١١٦٬٤٤٣ IRR
٢٥ QAR٢٩١٬١٠٩ IRR
٥٠ QAR٥٨٢٬٢١٧ IRR
١٠٠ QAR١٬١٦٤٬٤٣٠ IRR
٥٠٠ QAR٥٬٨٢٢٬١٧٠ IRR
١٬٠٠٠ QAR١١٬٦٤٤٬٣٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ QAR٥٨٬٢٢١٬٧٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ QAR١١٦٬٤٤٣٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى QAR

1 IRR = ٠ QAR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الريال القطري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٨٦٦٦١٠٫٠٠٠٠٨٧٢٢٥
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٥٦١٨٠٫٠٠٠٠٨٥٦١٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٦٢٤٩٠٫٠٠٠٠٨٦٥٧١
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

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aud

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cny

IRR إلى CNY

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