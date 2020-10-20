١ IRR إلى PYG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫١٧٧٤٩٦٣٢ غواراني الباراجواي

1 PYG = ٥٫٦٣٣٩٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى غواراني الباراجواي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى غواراني الباراجواي

irr
IRR
pyg
PYG
١ IRR٠٫١٧٧٤٩٦ PYG
٥ IRR٠٫٨٨٧٤٨٢ PYG
١٠ IRR١٫٧٧٤٩٦ PYG
٢٥ IRR٤٫٤٣٧٤١ PYG
٥٠ IRR٨٫٨٧٤٨٢ PYG
١٠٠ IRR١٧٫٧٤٩٦ PYG
٥٠٠ IRR٨٨٫٧٤٨٢ PYG
١٬٠٠٠ IRR١٧٧٫٤٩٦ PYG
٥٬٠٠٠ IRR٨٨٧٫٤٨٢ PYG
١٠٬٠٠٠ IRR١٬٧٧٤٫٩٦ PYG

حوِّل غواراني الباراجواي إلى الريال الإيراني

pyg
PYG
irr
IRR
١ PYG٥٫٦٣٣٩٢ IRR
٥ PYG٢٨٫١٦٩٦ IRR
١٠ PYG٥٦٫٣٣٩٢ IRR
٢٥ PYG١٤٠٫٨٤٨ IRR
٥٠ PYG٢٨١٫٦٩٦ IRR
١٠٠ PYG٥٦٣٫٣٩٢ IRR
٥٠٠ PYG٢٬٨١٦٫٩٦ IRR
١٬٠٠٠ PYG٥٬٦٣٣٫٩٢ IRR
٥٬٠٠٠ PYG٢٨٬١٦٩٫٦ IRR
١٠٬٠٠٠ PYG٥٦٬٣٣٩٫٢ IRR

مخطط IRR إلى PYG

1 IRR = ٠ PYG

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل غواراني الباراجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٨٠٢٢٠٫١٨٠٣٥
منخفض
٠٫١٧٧٣١٠٫١٧٣١٩
المتوسط
٠٫١٧٨٤٢٠٫١٧٧٨٨
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
pyg

PYG - غواراني الباراجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.

More غواراني الباراجواي info

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