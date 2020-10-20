١ IRR إلى PTE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٤٣٩١٥٧٦٢ Portuguese Escudo

1 PTE = ٢٢٧٫٧٠٩ IRR

PTE استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Portuguese Escudo التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Portuguese Escudo

irr
IRR
pte
PTE
١ IRR٠٫٠٠٤٣٩١٥٨ PTE
٥ IRR٠٫٠٢١٩٥٧٩ PTE
١٠ IRR٠٫٠٤٣٩١٥٨ PTE
٢٥ IRR٠٫١٠٩٧٨٩ PTE
٥٠ IRR٠٫٢١٩٥٧٩ PTE
١٠٠ IRR٠٫٤٣٩١٥٨ PTE
٥٠٠ IRR٢٫١٩٥٧٩ PTE
١٬٠٠٠ IRR٤٫٣٩١٥٨ PTE
٥٬٠٠٠ IRR٢١٫٩٥٧٩ PTE
١٠٬٠٠٠ IRR٤٣٫٩١٥٨ PTE

حوِّل Portuguese Escudo إلى الريال الإيراني

pte
PTE
irr
IRR
١ PTE٢٢٧٫٧٠٩ IRR
٥ PTE١٬١٣٨٫٥٤ IRR
١٠ PTE٢٬٢٧٧٫٠٩ IRR
٢٥ PTE٥٬٦٩٢٫٧٢ IRR
٥٠ PTE١١٬٣٨٥٫٤ IRR
١٠٠ PTE٢٢٬٧٧٠٫٩ IRR
٥٠٠ PTE١١٣٬٨٥٤ IRR
١٬٠٠٠ PTE٢٢٧٬٧٠٩ IRR
٥٬٠٠٠ PTE١٬١٣٨٬٥٤٠ IRR
١٠٬٠٠٠ PTE٢٬٢٧٧٬٠٩٠ IRR

مخطط IRR إلى PTE

1 IRR = ٠ PTE

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Portuguese Escudo

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
pte

PTE - Portuguese Escudo

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.

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usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

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aud

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chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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