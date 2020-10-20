١ IRR إلى PKR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٦٦٠٩١٥٧٨ الروبية الباكستانية

1 PKR = ١٥١٫٣٠٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الروبية الباكستانية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الروبية الباكستانية

irr
IRR
pkr
PKR
١ IRR٠٫٠٠٦٦٠٩١٦ PKR
٥ IRR٠٫٠٣٣٠٤٥٨ PKR
١٠ IRR٠٫٠٦٦٠٩١٦ PKR
٢٥ IRR٠٫١٦٥٢٢٩ PKR
٥٠ IRR٠٫٣٣٠٤٥٨ PKR
١٠٠ IRR٠٫٦٦٠٩١٦ PKR
٥٠٠ IRR٣٫٣٠٤٥٨ PKR
١٬٠٠٠ IRR٦٫٦٠٩١٦ PKR
٥٬٠٠٠ IRR٣٣٫٠٤٥٨ PKR
١٠٬٠٠٠ IRR٦٦٫٠٩١٦ PKR

حوِّل الروبية الباكستانية إلى الريال الإيراني

pkr
PKR
irr
IRR
١ PKR١٥١٫٣٠٥ IRR
٥ PKR٧٥٦٫٥٢٦ IRR
١٠ PKR١٬٥١٣٫٠٥ IRR
٢٥ PKR٣٬٧٨٢٫٦٣ IRR
٥٠ PKR٧٬٥٦٥٫٢٦ IRR
١٠٠ PKR١٥٬١٣٠٫٥ IRR
٥٠٠ PKR٧٥٬٦٥٢٫٦ IRR
١٬٠٠٠ PKR١٥١٬٣٠٥ IRR
٥٬٠٠٠ PKR٧٥٦٬٥٢٦ IRR
١٠٬٠٠٠ PKR١٬٥١٣٬٠٥٠ IRR

مخطط IRR إلى PKR

1 IRR = ٠ PKR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الروبية الباكستانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٦٣٣٧٠٫٠٠٦٦٧٥٦
منخفض
٠٫٠٠٦٥٤٩١٠٫٠٠٦٥٤٥٩
المتوسط
٠٫٠٠٦٦٠٠٩٠٫٠٠٦٦٢١٠
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
pkr

PKR - الروبية الباكستانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الباكستانية هو سعر الصرف للزوج PKR إلى USD. رمز العملة لـ Pakistani Rupees هو PKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية الباكستانية info

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eur

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