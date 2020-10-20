١ IRR إلى PGK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٩٠٦٩٦٧٤٢ كينا بابوا غينيا الجديدة

1 PGK = ١١٬٠٢٥٫٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

irr
IRR
pgk
PGK
١ IRR٠٫٠٠٠٠٩٠٦٩٦٧ PGK
٥ IRR٠٫٠٠٠٤٥٣٤٨٤ PGK
١٠ IRR٠٫٠٠٠٩٠٦٩٦٧ PGK
٢٥ IRR٠٫٠٠٢٢٦٧٤٢ PGK
٥٠ IRR٠٫٠٠٤٥٣٤٨٤ PGK
١٠٠ IRR٠٫٠٠٩٠٦٩٦٧ PGK
٥٠٠ IRR٠٫٠٤٥٣٤٨٤ PGK
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٠٦٩٦٧ PGK
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٤٥٣٤٨٤ PGK
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٩٠٦٩٦٧ PGK

حوِّل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى الريال الإيراني

pgk
PGK
irr
IRR
١ PGK١١٬٠٢٥٫٨ IRR
٥ PGK٥٥٬١٢٨٫٨ IRR
١٠ PGK١١٠٬٢٥٨ IRR
٢٥ PGK٢٧٥٬٦٤٤ IRR
٥٠ PGK٥٥١٬٢٨٨ IRR
١٠٠ PGK١٬١٠٢٬٥٨٠ IRR
٥٠٠ PGK٥٬٥١٢٬٨٨٠ IRR
١٬٠٠٠ PGK١١٬٠٢٥٬٨٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ PGK٥٥٬١٢٨٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ PGK١١٠٬٢٥٨٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى PGK

1 IRR = ٠ PGK

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل كينا بابوا غينيا الجديدة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٩٢٨٣٢٠٫٠٠٠٠٩٢٨٣٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٩٠١٨٩٠٫٠٠٠٠٨٩٠٢١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٩١١٨٧٠٫٠٠٠٠٩١٠٤٣
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
pgk

PGK - كينا بابوا غينيا الجديدة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.

More كينا بابوا غينيا الجديدة info

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