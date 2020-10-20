١ IRR إلى PEN

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٩٠٢٧٨٦٤٥ سول البوريفي

1 PEN = ١١٬٠٧٦٫٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى سول البوريفي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى سول البوريفي

irr
IRR
pen
PEN
١ IRR٠٫٠٠٠٠٩٠٢٧٨٦ PEN
٥ IRR٠٫٠٠٠٤٥١٣٩٣ PEN
١٠ IRR٠٫٠٠٠٩٠٢٧٨٦ PEN
٢٥ IRR٠٫٠٠٢٢٥٦٩٧ PEN
٥٠ IRR٠٫٠٠٤٥١٣٩٣ PEN
١٠٠ IRR٠٫٠٠٩٠٢٧٨٦ PEN
٥٠٠ IRR٠٫٠٤٥١٣٩٣ PEN
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٠٢٧٨٦ PEN
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٤٥١٣٩٣ PEN
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٩٠٢٧٨٦ PEN

حوِّل سول البوريفي إلى الريال الإيراني

pen
PEN
irr
IRR
١ PEN١١٬٠٧٦٫٨ IRR
٥ PEN٥٥٬٣٨٤٫١ IRR
١٠ PEN١١٠٬٧٦٨ IRR
٢٥ PEN٢٧٦٬٩٢٠ IRR
٥٠ PEN٥٥٣٬٨٤١ IRR
١٠٠ PEN١٬١٠٧٬٦٨٠ IRR
٥٠٠ PEN٥٬٥٣٨٬٤١٠ IRR
١٬٠٠٠ PEN١١٬٠٧٦٬٨٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ PEN٥٥٬٣٨٤٬١٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ PEN١١٠٬٧٦٨٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى PEN

1 IRR = ٠ PEN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل سول البوريفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٩١٣٥٢٠٫٠٠٠٠٩١٣٥٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٧٦٥٨٠٫٠٠٠٠٨٦٨٩٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٩٧٥٢٠٫٠٠٠٠٨٩١١٤
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
pen

PEN - سول البوريفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..

More سول البوريفي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings