١ IRR إلى PAB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٢٣٥٩٣٠١٢ البالبوا البنمية

1 PAB = ٤٢٬٣٨٥٫٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البالبوا البنمية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البالبوا البنمية

irr
IRR
pab
PAB
١ IRR٠٫٠٠٠٠٢٣٥٩٣ PAB
٥ IRR٠٫٠٠٠١١٧٩٦٥ PAB
١٠ IRR٠٫٠٠٠٢٣٥٩٣ PAB
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٥٨٩٨٢٥ PAB
٥٠ IRR٠٫٠٠١١٧٩٦٥ PAB
١٠٠ IRR٠٫٠٠٢٣٥٩٣ PAB
٥٠٠ IRR٠٫٠١١٧٩٦٥ PAB
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٢٣٥٩٣ PAB
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١١٧٩٦٥ PAB
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٢٣٥٩٣ PAB

حوِّل البالبوا البنمية إلى الريال الإيراني

pab
PAB
irr
IRR
١ PAB٤٢٬٣٨٥٫٤ IRR
٥ PAB٢١١٬٩٢٧ IRR
١٠ PAB٤٢٣٬٨٥٤ IRR
٢٥ PAB١٬٠٥٩٬٦٤٠ IRR
٥٠ PAB٢٬١١٩٬٢٧٠ IRR
١٠٠ PAB٤٬٢٣٨٬٥٤٠ IRR
٥٠٠ PAB٢١٬١٩٢٬٧٠٠ IRR
١٬٠٠٠ PAB٤٢٬٣٨٥٬٤٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ PAB٢١١٬٩٢٧٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ PAB٤٢٣٬٨٥٤٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى PAB

1 IRR = ٠ PAB

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البالبوا البنمية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٣٨٠٨٠٫٠٠٠٠٢٣٩٦٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٣٦٩٥٠٫٠٠٠٠٢٣٧٨٣
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
pab

PAB - البالبوا البنمية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..

More البالبوا البنمية info

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eur

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