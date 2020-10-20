١ IRR إلى NZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٣٨٨٥٥٩١٥ الدولار النيوزيلاندي

1 NZD = ٢٥٬٧٣٦٫١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار النيوزيلاندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار النيوزيلاندي

irr
IRR
nzd
NZD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٣٨٨٥٥٩ NZD
٥ IRR٠٫٠٠٠١٩٤٢٨ NZD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٣٨٨٥٥٩ NZD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٩٧١٣٩٨ NZD
٥٠ IRR٠٫٠٠١٩٤٢٨ NZD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٣٨٨٥٥٩ NZD
٥٠٠ IRR٠٫٠١٩٤٢٨ NZD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٣٨٨٥٥٩ NZD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١٩٤٢٨ NZD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٣٨٨٥٥٩ NZD

حوِّل الدولار النيوزيلاندي إلى الريال الإيراني

nzd
NZD
irr
IRR
١ NZD٢٥٬٧٣٦٫١ IRR
٥ NZD١٢٨٬٦٨١ IRR
١٠ NZD٢٥٧٬٣٦١ IRR
٢٥ NZD٦٤٣٬٤٠٣ IRR
٥٠ NZD١٬٢٨٦٬٨١٠ IRR
١٠٠ NZD٢٬٥٧٣٬٦١٠ IRR
٥٠٠ NZD١٢٬٨٦٨٬١٠٠ IRR
١٬٠٠٠ NZD٢٥٬٧٣٦٬١٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ NZD١٢٨٬٦٨١٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ NZD٢٥٧٬٣٦١٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى NZD

1 IRR = ٠ NZD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار النيوزيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٩١١٧٠٫٠٠٠٠٤٠٥٥٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٨١١٣٠٫٠٠٠٠٣٨١١٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٨٦٦١٠٫٠٠٠٠٣٩٢٨٨
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
nzd

NZD - الدولار النيوزيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار النيوزيلاندي هو سعر الصرف للزوج NZD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار النيوزيلاندية هو NZD. رمز العملة هو $.

More الدولار النيوزيلاندي info

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