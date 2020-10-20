١ IRR إلى NPR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٣١٥٣٩٩٣٠ الروبي النيبالي

1 NPR = ٣١٧٫٠٥٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الروبي النيبالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الروبي النيبالي

irr
IRR
npr
NPR
١ IRR٠٫٠٠٣١٥٣٩٩ NPR
٥ IRR٠٫٠١٥٧٧ NPR
١٠ IRR٠٫٠٣١٥٣٩٩ NPR
٢٥ IRR٠٫٠٧٨٨٤٩٨ NPR
٥٠ IRR٠٫١٥٧٧ NPR
١٠٠ IRR٠٫٣١٥٣٩٩ NPR
٥٠٠ IRR١٫٥٧٧ NPR
١٬٠٠٠ IRR٣٫١٥٣٩٩ NPR
٥٬٠٠٠ IRR١٥٫٧٧ NPR
١٠٬٠٠٠ IRR٣١٫٥٣٩٩ NPR

حوِّل الروبي النيبالي إلى الريال الإيراني

npr
NPR
irr
IRR
١ NPR٣١٧٫٠٥٨ IRR
٥ NPR١٬٥٨٥٫٢٩ IRR
١٠ NPR٣٬١٧٠٫٥٨ IRR
٢٥ NPR٧٬٩٢٦٫٤٦ IRR
٥٠ NPR١٥٬٨٥٢٫٩ IRR
١٠٠ NPR٣١٬٧٠٥٫٨ IRR
٥٠٠ NPR١٥٨٬٥٢٩ IRR
١٬٠٠٠ NPR٣١٧٬٠٥٨ IRR
٥٬٠٠٠ NPR١٬٥٨٥٬٢٩٠ IRR
١٠٬٠٠٠ NPR٣٬١٧٠٬٥٨٠ IRR

مخطط IRR إلى NPR

1 IRR = ٠ NPR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الروبي النيبالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٨٤٩٠٫٠٠٣٢٠٣٠
منخفض
٠٫٠٠٣١٣٩٤٠٫٠٠٣١٣٧٣
المتوسط
٠٫٠٠٣١٦٦٣٠٫٠٠٣١٧٥٧
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي النيبالي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

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IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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