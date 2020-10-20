١ IRR إلى NOK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٢٥٠٤٤٦٨١ الكرون النرويجي

1 NOK = ٣٬٩٩٢٫٨٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكرون النرويجي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكرون النرويجي

irr
IRR
nok
NOK
١ IRR٠٫٠٠٠٢٥٠٤٤٧ NOK
٥ IRR٠٫٠٠١٢٥٢٢٣ NOK
١٠ IRR٠٫٠٠٢٥٠٤٤٧ NOK
٢٥ IRR٠٫٠٠٦٢٦١١٧ NOK
٥٠ IRR٠٫٠١٢٥٢٢٣ NOK
١٠٠ IRR٠٫٠٢٥٠٤٤٧ NOK
٥٠٠ IRR٠٫١٢٥٢٢٣ NOK
١٬٠٠٠ IRR٠٫٢٥٠٤٤٧ NOK
٥٬٠٠٠ IRR١٫٢٥٢٢٣ NOK
١٠٬٠٠٠ IRR٢٫٥٠٤٤٧ NOK

حوِّل الكرون النرويجي إلى الريال الإيراني

nok
NOK
irr
IRR
١ NOK٣٬٩٩٢٫٨٦ IRR
٥ NOK١٩٬٩٦٤٫٣ IRR
١٠ NOK٣٩٬٩٢٨٫٦ IRR
٢٥ NOK٩٩٬٨٢١٫٦ IRR
٥٠ NOK١٩٩٬٦٤٣ IRR
١٠٠ NOK٣٩٩٬٢٨٦ IRR
٥٠٠ NOK١٬٩٩٦٬٤٣٠ IRR
١٬٠٠٠ NOK٣٬٩٩٢٬٨٦٠ IRR
٥٬٠٠٠ NOK١٩٬٩٦٤٬٣٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ NOK٣٩٬٩٢٨٬٦٠٠ IRR

مخطط IRR إلى NOK

1 IRR = ٠ NOK

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكرون النرويجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٥٤٩٨٠٫٠٠٠٢٦٥٠٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٤٦٦٥٠٫٠٠٠٢٤٦٦٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٥١٦٨٠٫٠٠٠٢٥٥٦٧
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٨٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
nok

NOK - الكرون النرويجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون النرويجي هو سعر الصرف للزوج NOK إلى USD. رمز العملة لـ Norwegian Kroner هو NOK. رمز العملة هو kr.

More الكرون النرويجي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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