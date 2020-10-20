١ IRR إلى NLG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٤٨٢٧٢٤٦٥ Dutch Guilder

1 NLG = ٢٠٬٧١٥٫٧ IRR

NLG استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Dutch Guilder التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Dutch Guilder

irr
IRR
nlg
NLG
١ IRR٠٫٠٠٠٠٤٨٢٧٢٥ NLG
٥ IRR٠٫٠٠٠٢٤١٣٦٢ NLG
١٠ IRR٠٫٠٠٠٤٨٢٧٢٥ NLG
٢٥ IRR٠٫٠٠١٢٠٦٨١ NLG
٥٠ IRR٠٫٠٠٢٤١٣٦٢ NLG
١٠٠ IRR٠٫٠٠٤٨٢٧٢٥ NLG
٥٠٠ IRR٠٫٠٢٤١٣٦٢ NLG
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٨٢٧٢٥ NLG
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢٤١٣٦٢ NLG
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٤٨٢٧٢٥ NLG

حوِّل Dutch Guilder إلى الريال الإيراني

nlg
NLG
irr
IRR
١ NLG٢٠٬٧١٥٫٧ IRR
٥ NLG١٠٣٬٥٧٩ IRR
١٠ NLG٢٠٧٬١٥٧ IRR
٢٥ NLG٥١٧٬٨٩٤ IRR
٥٠ NLG١٬٠٣٥٬٧٩٠ IRR
١٠٠ NLG٢٬٠٧١٬٥٧٠ IRR
٥٠٠ NLG١٠٬٣٥٧٬٩٠٠ IRR
١٬٠٠٠ NLG٢٠٬٧١٥٬٧٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ NLG١٠٣٬٥٧٩٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ NLG٢٠٧٬١٥٧٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى NLG

1 IRR = ٠ NLG

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Dutch Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
nlg

NLG - Dutch Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dutch Guilder هو سعر الصرف للزوج NLG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders هو NLG.

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