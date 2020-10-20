١ IRR إلى NIO

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٨٦٧٧٥٨٦٦ كوردوبا نيكاراجوي

1 NIO = ١٬١٥٢٫٣٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى كوردوبا نيكاراجوي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى كوردوبا نيكاراجوي

irr
IRR
nio
NIO
١ IRR٠٫٠٠٠٨٦٧٧٥٩ NIO
٥ IRR٠٫٠٠٤٣٣٨٧٩ NIO
١٠ IRR٠٫٠٠٨٦٧٧٥٩ NIO
٢٥ IRR٠٫٠٢١٦٩٤ NIO
٥٠ IRR٠٫٠٤٣٣٨٧٩ NIO
١٠٠ IRR٠٫٠٨٦٧٧٥٩ NIO
٥٠٠ IRR٠٫٤٣٣٨٧٩ NIO
١٬٠٠٠ IRR٠٫٨٦٧٧٥٩ NIO
٥٬٠٠٠ IRR٤٫٣٣٨٧٩ NIO
١٠٬٠٠٠ IRR٨٫٦٧٧٥٩ NIO

حوِّل كوردوبا نيكاراجوي إلى الريال الإيراني

nio
NIO
irr
IRR
١ NIO١٬١٥٢٫٣٩ IRR
٥ NIO٥٬٧٦١٫٩٧ IRR
١٠ NIO١١٬٥٢٣٫٩ IRR
٢٥ NIO٢٨٬٨٠٩٫٩ IRR
٥٠ NIO٥٧٬٦١٩٫٧ IRR
١٠٠ NIO١١٥٬٢٣٩ IRR
٥٠٠ NIO٥٧٦٬١٩٧ IRR
١٬٠٠٠ NIO١٬١٥٢٬٣٩٠ IRR
٥٬٠٠٠ NIO٥٬٧٦١٬٩٧٠ IRR
١٠٬٠٠٠ NIO١١٬٥٢٣٬٩٠٠ IRR

مخطط IRR إلى NIO

1 IRR = ٠ NIO

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل كوردوبا نيكاراجوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٨٧٥٤٦٠٫٠٠٠٨٩٠٤٧
منخفض
٠٫٠٠٠٨٦٥٣٠٠٫٠٠٠٨٦٥٣٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٨٧١١٦٠٫٠٠٠٨٧٤٦٨
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
nio

NIO - كوردوبا نيكاراجوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كوردوبا نيكاراجوي هو سعر الصرف للزوج NIO إلى USD. رمز العملة لـ Nicaraguan Cordobas هو NIO. رمز العملة هو C$.

More كوردوبا نيكاراجوي info

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