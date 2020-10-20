١ IRR إلى NAD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٤٣٤٠١٥٩٠ الدولار الناميبي

1 NAD = ٢٬٣٠٤٫٠٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الناميبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الناميبي

irr
IRR
nad
NAD
١ IRR٠٫٠٠٠٤٣٤٠١٦ NAD
٥ IRR٠٫٠٠٢١٧٠٠٨ NAD
١٠ IRR٠٫٠٠٤٣٤٠١٦ NAD
٢٥ IRR٠٫٠١٠٨٥٠٤ NAD
٥٠ IRR٠٫٠٢١٧٠٠٨ NAD
١٠٠ IRR٠٫٠٤٣٤٠١٦ NAD
٥٠٠ IRR٠٫٢١٧٠٠٨ NAD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٤٣٤٠١٦ NAD
٥٬٠٠٠ IRR٢٫١٧٠٠٨ NAD
١٠٬٠٠٠ IRR٤٫٣٤٠١٦ NAD

حوِّل الدولار الناميبي إلى الريال الإيراني

nad
NAD
irr
IRR
١ NAD٢٬٣٠٤٫٠٦ IRR
٥ NAD١١٬٥٢٠٫٣ IRR
١٠ NAD٢٣٬٠٤٠٫٦ IRR
٢٥ NAD٥٧٬٦٠١٫٦ IRR
٥٠ NAD١١٥٬٢٠٣ IRR
١٠٠ NAD٢٣٠٬٤٠٦ IRR
٥٠٠ NAD١٬١٥٢٬٠٣٠ IRR
١٬٠٠٠ NAD٢٬٣٠٤٬٠٦٠ IRR
٥٬٠٠٠ NAD١١٬٥٢٠٬٣٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ NAD٢٣٬٠٤٠٬٦٠٠ IRR

مخطط IRR إلى NAD

1 IRR = ٠ NAD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الناميبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٤٩٧٥٠٫٠٠٠٤٥٩٥٤
منخفض
٠٫٠٠٠٤٢٥٦٣٠٫٠٠٠٤٢٥٦٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٣٥٨٨٠٫٠٠٠٤٤١٢٧
التقلب
٠٫٩٢٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
nad

NAD - الدولار الناميبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الناميبي هو سعر الصرف للزوج NAD إلى USD. رمز العملة لـ Namibian Dollars هو NAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الناميبي info

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