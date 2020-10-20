١ IRR إلى MZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠١٥٠٥٤٩٩٠ المتكال الموزمبيقي

1 MZN = ٦٦٤٫٢٣٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى المتكال الموزمبيقي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى المتكال الموزمبيقي

irr
IRR
mzn
MZN
١ IRR٠٫٠٠١٥٠٥٥ MZN
٥ IRR٠٫٠٠٧٥٢٧٤٩ MZN
١٠ IRR٠٫٠١٥٠٥٥ MZN
٢٥ IRR٠٫٠٣٧٦٣٧٥ MZN
٥٠ IRR٠٫٠٧٥٢٧٤٩ MZN
١٠٠ IRR٠٫١٥٠٥٥ MZN
٥٠٠ IRR٠٫٧٥٢٧٤٩ MZN
١٬٠٠٠ IRR١٫٥٠٥٥ MZN
٥٬٠٠٠ IRR٧٫٥٢٧٤٩ MZN
١٠٬٠٠٠ IRR١٥٫٠٥٥ MZN

حوِّل المتكال الموزمبيقي إلى الريال الإيراني

mzn
MZN
irr
IRR
١ MZN٦٦٤٫٢٣٢ IRR
٥ MZN٣٬٣٢١٫١٦ IRR
١٠ MZN٦٬٦٤٢٫٣٢ IRR
٢٥ MZN١٦٬٦٠٥٫٨ IRR
٥٠ MZN٣٣٬٢١١٫٦ IRR
١٠٠ MZN٦٦٬٤٢٣٫٢ IRR
٥٠٠ MZN٣٣٢٬١١٦ IRR
١٬٠٠٠ MZN٦٦٤٬٢٣٢ IRR
٥٬٠٠٠ MZN٣٬٣٢١٬١٦٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MZN٦٬٦٤٢٬٣٢٠ IRR

مخطط IRR إلى MZN

1 IRR = ٠ MZN

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل المتكال الموزمبيقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥١٧٢٠٫٠٠١٥٣٦٤
منخفض
٠٫٠٠١٥٠٠٦٠٫٠٠١٥٠٠٦
المتوسط
٠٫٠٠١٥٠٩١٠٫٠٠١٥١٦٦
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mzn

MZN - المتكال الموزمبيقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.

More المتكال الموزمبيقي info

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