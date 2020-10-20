١ IRR إلى MZM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

١٫٥٠٨١٥١٥ Mozambican Metical

1 MZM = ٠٫٦٦٣٠٦٣ IRR

MZM استُبدِلَت بـ MZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Mozambican Metical التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Mozambican Metical

irr
IRR
mzm
MZM
١ IRR١٫٥٠٨١٥ MZM
٥ IRR٧٫٥٤٠٧٦ MZM
١٠ IRR١٥٫٠٨١٥ MZM
٢٥ IRR٣٧٫٧٠٣٨ MZM
٥٠ IRR٧٥٫٤٠٧٦ MZM
١٠٠ IRR١٥٠٫٨١٥ MZM
٥٠٠ IRR٧٥٤٫٠٧٦ MZM
١٬٠٠٠ IRR١٬٥٠٨٫١٥ MZM
٥٬٠٠٠ IRR٧٬٥٤٠٫٧٦ MZM
١٠٬٠٠٠ IRR١٥٬٠٨١٫٥ MZM

حوِّل Mozambican Metical إلى الريال الإيراني

mzm
MZM
irr
IRR
١ MZM٠٫٦٦٣٠٦٣ IRR
٥ MZM٣٫٣١٥٣٢ IRR
١٠ MZM٦٫٦٣٠٦٣ IRR
٢٥ MZM١٦٫٥٧٦٦ IRR
٥٠ MZM٣٣٫١٥٣٢ IRR
١٠٠ MZM٦٦٫٣٠٦٣ IRR
٥٠٠ MZM٣٣١٫٥٣٢ IRR
١٬٠٠٠ MZM٦٦٣٫٠٦٣ IRR
٥٬٠٠٠ MZM٣٬٣١٥٫٣٢ IRR
١٠٬٠٠٠ MZM٦٬٦٣٠٫٦٣ IRR

مخطط IRR إلى MZM

1 IRR = ٠ MZM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Mozambican Metical

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥١٧٢٠٫٠٠١٥٣٦٤
منخفض
٠٫٠٠١٥٠٠٦٠٫٠٠١٥٠٠٦
المتوسط
٠٫٠٠١٥٠٩١٠٫٠٠١٥١٦٦
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mzm

MZM - Mozambican Metical

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Mozambican Metical هو سعر الصرف للزوج MZM إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZM.

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eur

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