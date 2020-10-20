١ IRR إلى MWK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٤٠٨٢٥٢٩٨ الكواشا المالاوية

1 MWK = ٢٤٫٤٩٤٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكواشا المالاوية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكواشا المالاوية

irr
IRR
mwk
MWK
١ IRR٠٫٠٤٠٨٢٥٣ MWK
٥ IRR٠٫٢٠٤١٢٦ MWK
١٠ IRR٠٫٤٠٨٢٥٣ MWK
٢٥ IRR١٫٠٢٠٦٣ MWK
٥٠ IRR٢٫٠٤١٢٦ MWK
١٠٠ IRR٤٫٠٨٢٥٣ MWK
٥٠٠ IRR٢٠٫٤١٢٦ MWK
١٬٠٠٠ IRR٤٠٫٨٢٥٣ MWK
٥٬٠٠٠ IRR٢٠٤٫١٢٦ MWK
١٠٬٠٠٠ IRR٤٠٨٫٢٥٣ MWK

حوِّل الكواشا المالاوية إلى الريال الإيراني

mwk
MWK
irr
IRR
١ MWK٢٤٫٤٩٤٦ IRR
٥ MWK١٢٢٫٤٧٣ IRR
١٠ MWK٢٤٤٫٩٤٦ IRR
٢٥ MWK٦١٢٫٣٦٥ IRR
٥٠ MWK١٬٢٢٤٫٧٣ IRR
١٠٠ MWK٢٬٤٤٩٫٤٦ IRR
٥٠٠ MWK١٢٬٢٤٧٫٣ IRR
١٬٠٠٠ MWK٢٤٬٤٩٤٫٦ IRR
٥٬٠٠٠ MWK١٢٢٬٤٧٣ IRR
١٠٬٠٠٠ MWK٢٤٤٬٩٤٦ IRR

مخطط IRR إلى MWK

1 IRR = ٠ MWK

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكواشا المالاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤١٢٧٨٠٫٠٤١٦٨٩
منخفض
٠٫٠٤٠٧٥٩٠٫٠٤٠٧٥٩
المتوسط
٠٫٠٤١٠٦٩٠٫٠٤١٢٨٤
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mwk

MWK - الكواشا المالاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا المالاوية هو سعر الصرف للزوج MWK إلى USD. رمز العملة لـ Malawian Kwachas هو MWK. رمز العملة هو MK.

More الكواشا المالاوية info

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IRR إلى USD

eur

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