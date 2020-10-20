١ IRR إلى MVR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٣٦٢٨٤٨٧٥ الروفيا المالديفية

1 MVR = ٢٬٧٥٥٫٩٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الروفيا المالديفية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الروفيا المالديفية

irr
IRR
mvr
MVR
١ IRR٠٫٠٠٠٣٦٢٨٤٩ MVR
٥ IRR٠٫٠٠١٨١٤٢٤ MVR
١٠ IRR٠٫٠٠٣٦٢٨٤٩ MVR
٢٥ IRR٠٫٠٠٩٠٧١٢٢ MVR
٥٠ IRR٠٫٠١٨١٤٢٤ MVR
١٠٠ IRR٠٫٠٣٦٢٨٤٩ MVR
٥٠٠ IRR٠٫١٨١٤٢٤ MVR
١٬٠٠٠ IRR٠٫٣٦٢٨٤٩ MVR
٥٬٠٠٠ IRR١٫٨١٤٢٤ MVR
١٠٬٠٠٠ IRR٣٫٦٢٨٤٩ MVR

حوِّل الروفيا المالديفية إلى الريال الإيراني

mvr
MVR
irr
IRR
١ MVR٢٬٧٥٥٫٩٧ IRR
٥ MVR١٣٬٧٧٩٫٨ IRR
١٠ MVR٢٧٬٥٥٩٫٧ IRR
٢٥ MVR٦٨٬٨٩٩٫٢ IRR
٥٠ MVR١٣٧٬٧٩٨ IRR
١٠٠ MVR٢٧٥٬٥٩٧ IRR
٥٠٠ MVR١٬٣٧٧٬٩٨٠ IRR
١٬٠٠٠ MVR٢٬٧٥٥٬٩٧٠ IRR
٥٬٠٠٠ MVR١٣٬٧٧٩٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MVR٢٧٬٥٥٩٬٧٠٠ IRR

مخطط IRR إلى MVR

1 IRR = ٠ MVR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الروفيا المالديفية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٦٨٠٧٠٫٠٠٠٣٦٩٤٢
منخفض
٠٫٠٠٠٣٥٩٧٧٠٫٠٠٠٣٥٩٧٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٦٥٠٥٠٫٠٠٠٣٦٦٦١
التقلب
٠٫٦٩٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mvr

MVR - الروفيا المالديفية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.

More الروفيا المالديفية info

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