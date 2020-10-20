١ IRR إلى MVR

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٣٦٢٨٤٨٧٥ الروفيا المالديفية
1 MVR = ٢٬٧٥٥٫٩٧ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٣٦٢٨٤٨٧٥ الروفيا المالديفية
1 MVR = ٢٬٧٥٥٫٩٧ IRR
IRR
MVR
|١ IRR
|٠٫٠٠٠٣٦٢٨٤٩ MVR
|٥ IRR
|٠٫٠٠١٨١٤٢٤ MVR
|١٠ IRR
|٠٫٠٠٣٦٢٨٤٩ MVR
|٢٥ IRR
|٠٫٠٠٩٠٧١٢٢ MVR
|٥٠ IRR
|٠٫٠١٨١٤٢٤ MVR
|١٠٠ IRR
|٠٫٠٣٦٢٨٤٩ MVR
|٥٠٠ IRR
|٠٫١٨١٤٢٤ MVR
|١٬٠٠٠ IRR
|٠٫٣٦٢٨٤٩ MVR
|٥٬٠٠٠ IRR
|١٫٨١٤٢٤ MVR
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٣٫٦٢٨٤٩ MVR
1 IRR = ٠ MVR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٣٦٨٠٧
|٠٫٠٠٠٣٦٩٤٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٣٥٩٧٧
|٠٫٠٠٠٣٥٩٧٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٣٦٥٠٥
|٠٫٠٠٠٣٦٦٦١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٦٩٪
|٠٫٥٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.More الروفيا المالديفية info
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