١ IRR إلى MUR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠١١١٣١١٥٢ الروبي الموريشي

1 MUR = ٨٩٨٫٣٨٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الروبي الموريشي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الروبي الموريشي

irr
IRR
mur
MUR
١ IRR٠٫٠٠١١١٣١٢ MUR
٥ IRR٠٫٠٠٥٥٦٥٥٨ MUR
١٠ IRR٠٫٠١١١٣١٢ MUR
٢٥ IRR٠٫٠٢٧٨٢٧٩ MUR
٥٠ IRR٠٫٠٥٥٦٥٥٨ MUR
١٠٠ IRR٠٫١١١٣١٢ MUR
٥٠٠ IRR٠٫٥٥٦٥٥٨ MUR
١٬٠٠٠ IRR١٫١١٣١٢ MUR
٥٬٠٠٠ IRR٥٫٥٦٥٥٨ MUR
١٠٬٠٠٠ IRR١١٫١٣١٢ MUR

حوِّل الروبي الموريشي إلى الريال الإيراني

mur
MUR
irr
IRR
١ MUR٨٩٨٫٣٨ IRR
٥ MUR٤٬٤٩١٫٩ IRR
١٠ MUR٨٬٩٨٣٫٨ IRR
٢٥ MUR٢٢٬٤٥٩٫٥ IRR
٥٠ MUR٤٤٬٩١٩ IRR
١٠٠ MUR٨٩٬٨٣٨ IRR
٥٠٠ MUR٤٤٩٬١٩٠ IRR
١٬٠٠٠ MUR٨٩٨٬٣٨٠ IRR
٥٬٠٠٠ MUR٤٬٤٩١٬٩٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MUR٨٬٩٨٣٬٨٠٠ IRR

مخطط IRR إلى MUR

1 IRR = ٠ MUR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الروبي الموريشي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١١٢٣٥٠٫٠٠١١٤٠٤
منخفض
٠٫٠٠١٠٨٢٩٠٫٠٠١٠٨٢٩
المتوسط
٠٫٠٠١١٠٤٤٠٫٠٠١١٠٢٩
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٧٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mur

MUR - الروبي الموريشي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي الموريشي info

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