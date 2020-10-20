١ IRR إلى MTL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٠٩٤٠٣٨٥٥١ Maltese Lira

1 MTL = ١٠٦٬٣٣٩ IRR

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Maltese Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Maltese Lira

irr
IRR
mtl
MTL
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٩٤٠٣٨٦ MTL
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٤٧٠١٩٣ MTL
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٩٤٠٣٨٦ MTL
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٢٣٥٠٩٦ MTL
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٤٧٠١٩٣ MTL
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٩٤٠٣٨٦ MTL
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٤٧٠١٩٣ MTL
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٩٤٠٣٨٦ MTL
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٧٠١٩٣ MTL
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٤٠٣٨٦ MTL

حوِّل Maltese Lira إلى الريال الإيراني

mtl
MTL
irr
IRR
١ MTL١٠٦٬٣٣٩ IRR
٥ MTL٥٣١٬٦٩٧ IRR
١٠ MTL١٬٠٦٣٬٣٩٠ IRR
٢٥ MTL٢٬٦٥٨٬٤٨٠ IRR
٥٠ MTL٥٬٣١٦٬٩٧٠ IRR
١٠٠ MTL١٠٬٦٣٣٬٩٠٠ IRR
٥٠٠ MTL٥٣٬١٦٩٬٧٠٠ IRR
١٬٠٠٠ MTL١٠٦٬٣٣٩٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ MTL٥٣١٬٦٩٧٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٠٦٣٬٣٩٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى MTL

1 IRR = ٠ MTL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Maltese Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

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eur

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