١ IRR إلى MRU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٩٣٦٦٠٩٢٠ الأوقية الموريتانية

1 MRU = ١٬٠٦٧٫٦٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الأوقية الموريتانية

irr
IRR
mru
MRU
١ IRR٠٫٠٠٠٩٣٦٦٠٩ MRU
٥ IRR٠٫٠٠٤٦٨٣٠٥ MRU
١٠ IRR٠٫٠٠٩٣٦٦٠٩ MRU
٢٥ IRR٠٫٠٢٣٤١٥٢ MRU
٥٠ IRR٠٫٠٤٦٨٣٠٥ MRU
١٠٠ IRR٠٫٠٩٣٦٦٠٩ MRU
٥٠٠ IRR٠٫٤٦٨٣٠٥ MRU
١٬٠٠٠ IRR٠٫٩٣٦٦٠٩ MRU
٥٬٠٠٠ IRR٤٫٦٨٣٠٥ MRU
١٠٬٠٠٠ IRR٩٫٣٦٦٠٩ MRU

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال الإيراني

mru
MRU
irr
IRR
١ MRU١٬٠٦٧٫٦٨ IRR
٥ MRU٥٬٣٣٨٫٤١ IRR
١٠ MRU١٠٬٦٧٦٫٨ IRR
٢٥ MRU٢٦٬٦٩٢ IRR
٥٠ MRU٥٣٬٣٨٤٫١ IRR
١٠٠ MRU١٠٦٬٧٦٨ IRR
٥٠٠ MRU٥٣٣٬٨٤١ IRR
١٬٠٠٠ MRU١٬٠٦٧٬٦٨٠ IRR
٥٬٠٠٠ MRU٥٬٣٣٨٬٤١٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MRU١٠٬٦٧٦٬٨٠٠ IRR

مخطط IRR إلى MRU

1 IRR = ٠ MRU

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٩٤٧٣٢٠٫٠٠٠٩٦١٤٤
منخفض
٠٫٠٠٠٩٢٦١١٠٫٠٠٠٩٢٦١١
المتوسط
٠٫٠٠٠٩٣٣٦٩٠٫٠٠٠٩٤١٧١
التقلب
٠٫٦٥٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mru

MRU - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRU إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRU. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info

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